Podcast discute novas críticas de Lula a Campos Neto e a politização do BC

O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulga nesta quarta-feira (19) a decisão sobre a taxa básica de juros ante a repercussão de novas críticas do presidente Lula (PT) ao presidente do BC, Roberto Campos Neto —o mercado espera uma posição unânime pela manutenção da Selic a 10,5%.

Na terça (18), em entrevista à rádio CBN, Lula disse que o chefe da autoridade monetária trabalha contra o país e tem lado político. O petista citou eventos em que Campos Neto indicou proximidade com o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um jantar, ele sinalizou que toparia ser ministro da Fazenda de Tarcísio de Freitas (Republicanos) caso o governador de São Paulo se candidate à Presidência.

O governo federal tem se queixado da postura de Campos Neto também no que se refere à condução da política monetária: para o entorno de Lula, a Selic acima de 10% freia uma retomada mais robusta da economia.

No episódio desta quarta-feira (19) do Café da Manhã, Bruno Carazza, professor associado da Fundação Dom Cabral, explica se há conflitos de interesses na postura de Roberto Campos Neto e analisa como as críticas do governo Lula a ele impactam a política econômica.

