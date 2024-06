Podcast Caso das 10 Mil, da Folha, vence prêmio internacional

São Paulo

O podcast Caso das 10 Mil, lançado pela Folha em agosto de 2023, venceu o International Women's Podcast Awards na categoria de produções em língua não-inglesa.

O prêmio reúne trabalhos feitos por mulheres e pessoas não binárias e foi criado pela empresa britânica de áudio Everybody Media. A cerimônia de entrega dos troféus, apoiada por Wondery e Amazon, aconteceu nesta quarta-feira (19), em Londres.

A série da Folha foi a única brasileira indicada. Entre as premiadas estão produções da jornalista americana Sarah Koenig, responsável pela primeira temporada do podcast Serial, e de veículos como a BBC.

Caso das 10 Mil investiga a derrocada de uma clínica especializada em abortos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que levou ao processo de quase 10 mil mulheres e a um acirramento da disputa política sobre o tema no país.

As repórteres Angela Boldrini e Carolina Moraes viajaram a Campo Grande, Brasília, Belo Horizonte e Uberlândia para resgatar a história da clínica e debater os caminhos da discussão sobre direitos reprodutivos no Brasil.

A edição de som do podcast é de Raphael Concli. A pesquisa foi feita com Isabella Menon, repórter da Folha, e a coordenação é de Magê Flores. A supervisão de roteiro é de Daniel Castro e a identidade visual do podcast é de Catarina Pignato.

O podcast está disponível no site da Folha e nas principais plataformas de podcast.

Podcast Caso das 10 mil - Catarina Pignato

OS EPISÓDIOS DE CASO DAS 10 MIL

1. A Clínica

Como um consultório que realiza abortos em Campo Grande há 20 anos vira o centro de uma operação policial.

2. As Mulheres

Milhares de pacientes lidam com as repercussões pessoais, familiares e jurídicas do caso envolvendo a Clínica de Planejamento Familiar.

3. O Congresso

Em Brasília, o combate ao aborto se torna a prioridade de um parlamentar. Rapidamente, ele constrói uma bancada —e o caso das 10 mil vai para o centro dessa disputa.

4. A Médica

Quem é a anestesista Neide Mota Machado, denunciada pela prática de abortos clandentinos e que podia ser condenada a décadas de prisão.

5. O Júri

O processo contra as funcionárias da clínica chega ao Tribunal do Júri de Campo Grande. Na cidade, um grupo antiaborto se mobiliza para manter o caso na memória.

6. O Hospital

Em 2023, grupos da sociedade civil se organizam para a disputa sobre o direito ao aborto. Enquanto ativistas apostam no STF, associações religiosas tentam impedir procedimentos previstos na lei. O podcast acompanha a rotina de um serviço legal apontado como referência no país.