A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, está sem credencial para assistir à abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, no dia 26. A situação gerou tensão e corre-corre no governo, que mobilizou autoridades em busca de uma solução para o problema.

O presidente Lula e a primeira-dama Janja durante encontro com atletas paralímpicos e olímpicos no Palácio do Planalto, em Brasília - Gabriela Biló - 11.jul.2024/Folhapress

RSVP

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris convidou Lula (PT) para a abertura das Olimpíadas, e a credencial dele, caso solicitada, estaria garantida, na categoria de dignitário, a pessoa que ocupa alto cargo público. O presidente, no entanto, anunciou na semana passada que não conseguirá ir à França e que Janja viajará para representá-lo.

RSVP 2

O governo, agora, tem que contornar dois problemas: o anúncio de Lula foi feito a 15 dias dos Jogos, já fora do prazo estabelecido pelo COI para a confirmação de presença na festa. Em segundo lugar, Janja não pode simplesmente usar a credencial que seria dada ao presidente, por não ser dignitária.

GABINETE DE CRISE

Na segunda (15), integrantes do cerimonial da Presidência da República conversaram com pessoas do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para que os brasileiros façam gestão junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) para que o impasse seja resolvido.

VAI ROLAR

Embora Lula seja próximo do presidente da França, Emmanuel Macron, a autoridade sobre tudo o que acontece nos Jogos Olímpicos é do Comitê Organizador. Diplomatas próximos de Lula acreditam, no entanto, que o problema será contornado, já que o presidente tem excelentes relações com o COI —no segundo governo dele, o Brasil conquistou o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2016.

ASSENTO

Passado o primeiro aperto, virá a expectativa sobre o local que será reservado à primeira-dama brasileira na cerimônia —se próximo aos grandes chefes de Estado, como ocorreria naturalmente com Lula, ou numa fileira mais afastada. O COI não vai divulgar o mapa dos lugares com antecedência, por questões de segurança. O mistério, portanto, só será sanado em cima da hora da festa.

SET

