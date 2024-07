Podcast: imposto do pecado, carne fora da cesta e mais detalhes da reforma tributária

São Paulo

O parecer do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária foi apresentado nesta quinta-feira (4) pelos deputados do grupo de trabalho responsável pelo texto. A expectativa é que a proposta seja votada no plenário da Câmara na próxima semana.

Entre os principais destaques estão a ausência das carnes entre os produtos da cesta básica nacional —que terão alíquota zero quando a reforma entrar em vigor; e a lista de itens taxados pelo Imposto Seletivo, também chamado de "imposto do pecado", que incluiu carros elétricos e jogos de azar, mas não armas e caminhões.

Os dois temas têm abastecido disputas políticas, inclusive entre governo e bolsonaristas, e ainda podem sofrer mudanças nos próximos dias. A definição dos detalhes importa porque eles vão definir a alíquota final dos tributos criados pela reforma —a ideia inicial do Ministério da Fazenda é que ela não supere 26,5%.

O episódio desta sexta (5) do Café da Manhã detalha pontos da primeira etapa de regulamentação da reforma tributária com o repórter da Folha em Brasília Nivaldo Souza, colaborador do blog Que Imposto É Esse. Ele conta o que entrou no texto, fala do lobby nos bastidores em torno do tema e trata do que ainda falta definir na reforma.

