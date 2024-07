Podcast discute motivos e consequências da disparada do dólar

São Paulo

O presidente Lula (PT) deve se reunir nesta quarta-feira (3) com a equipe econômica para tratar da alta do dólar. Em uma entrevista à Rádio Sociedade, o petista afirmou estar preocupado com a moeda americana e disse que a alta dos últimos dias "não é normal". Segundo Lula, há um "jogo de interesse especulativo" contra o real.

Perguntado sobre o que vai estar na mesa do governo na reunião para tentar baixar o dólar, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) negou a possibilidade de mexer com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), como defendem economistas. Para Haddad, o "melhor a fazer é acertar a comunicação" sobre a autonomia do Banco Central e as metas fiscais.

As críticas de Lula ao BC e ao chefe da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, estão entre os motivos da disparada da moeda americana. Incertezas sobre a economia americana, as decisões sobre a taxa básica de juros brasileira e a percepção do risco fiscal no país também têm contribuído para o cenário de alta. Nesta terça-feira (2), a moeda americana fechou o dia a R$ 5,66, o maior valor desde janeiro de 2022.

O episódio desta quarta do Café da Manhã fala dos motivos e das consequências da alta do dólar. O economista André Roncaglia, professor da Unifesp e colunista da Folha, discute como o atrito entre Lula e Roberto Campos Neto impacta o mercado e analisa o debate sobre uma possível intervenção do governo ou do BC na moeda americana.

