Podcast: o que falta para Kamala ser confirmada candidata no lugar de Biden

A possível candidatura à Casa Branca da atual vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, ganhou contornos mais claros de favoritismo nesta segunda-feira (22). Depois do endosso do presidente Joe Biden, confirmado pouco depois do anúncio da desistência dele, líderes democratas indicaram apoio a ela, e o volume de doações cresceu.

As manifestações mais significativas vieram de governadores tidos como possíveis rivais dela pela indicação e da ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi —figura influente do partido. Mas ainda faltam gestos de políticos como o ex-presidente Barack Obama e os líderes da legenda no Congresso.

Kamala discursou duas vezes nesta segunda —na Casa Branca, com jovens, fez uma defesa do legado de Biden; mais tarde, a assessores, falou pela primeira vez em tom de candidata, buscando contraposições com Donald Trump. Do outro lado, o republicano e o vice na chapa dele, J.D. Vance, já centram ataques em Kamala.

O ppisódio desta terça-feira (23) discute o que falta para Kamala Harris ser confirmada como candidata à Presidência dos EUA. Denilde Holzhacker, professora de Relações Internacionais da ESPM, analisa os desafios da vice-presidente dentro do Partido Democrata e numa eventual campanha contra Trump.

