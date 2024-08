Podcast: fortalecimento das guardas municipais pauta debate sobre segurança na eleição

São Paulo e Brasília

Ante pesquisas que mostram que a segurança pública está entre as maiores preocupações dos eleitores no Brasil, candidatos às prefeituras e Câmaras municipais neste ano têm colocado o tema entre as principais promessas para a eleição. Um ponto central em muitas dessas plataformas é o fortalecimento das guardas municipais.

Esse fenômeno já tem sido visto no Brasil, como mostrou uma série de reportagens da Folha. As guardas se expandiram para 26% das cidades do país e ganharam atribuições, em alguns casos com agentes armados —movimento visto com ressalvas por especialistas.

O lobby pelo reforço das guardas age também no Congresso, em favor de uma proposta de emenda à Constituição, e engrossa o debate sobre o papel que cidades, estados e União têm e devem ter na segurança pública.

No episódio desta sexta-feira (2) o Café da Manhã ouve Raquel Lopes, repórter da Folha em Brasília, que explica como se deu o fortalecimento das guardas municipais no Brasil; e Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que discute as atribuições de cada ente nessa área e analisa como isso pauta a eleição municipal deste ano.

