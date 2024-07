Podcast discute viabilidade de proposta para taxar super-ricos de forma global

Brasília e São Paulo

O Brasil comemorou o que considerou uma vitória diplomática ao término do encontro de ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G20, no Rio de Janeiro, na sexta (26). O comunicado do evento faz uma menção à taxação de super-ricos, uma das bandeiras do país para o mandato à frente do colegiado neste ano.

O governo Lula defende no grupo das maiores economias do mundo uma proposta elaborada pelo economista francês Gabriel Zucman —que prevê uma cobrança mínima de 2% sobre o patrimônio dos super-ricos.

Em meio a resistências de países como os EUA, o texto do G20 não tem uma promessa de implantação de um sistema internacional para tributar bilionários, mas afirma que os países-membros concordam em promover estudos para uma taxação mais igualitária. E uma declaração específica sobre temas tributários traz trechos mais firmes, dizendo ser importante que os super-ricos paguem uma parcela justa em impostos.

O episódio desta segunda-feira (29) do Café da Manhã trata do debate sobre taxar grandes fortunas de forma global. Os repórteres da Folha Ricardo Della Coletta e Júlia Moura, que acompanharam o evento do G20 no Rio, contam os bastidores das negociações. E a economista Laura Carvalho, professora da USP e diretora de prosperidade econômica e climática da OpenSociety Foundation, explica no que consiste a proposta que o Brasil defende e discute as vantagens e limitações do projeto.

