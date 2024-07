Podcast analisa eleição na Venezuela, contestação a Maduro e respostas do regime

Brasília e São Paulo

A proclamação da vitória de Nicolás Maduro na eleição da Venezuela, feita nesta segunda-feira (29), intensificou as pressões sobre a ditadura —bem como as respostas do regime às acusações de fraude no pleito.

Nas ruas, protestos contra o regime foram registrados nesta segunda. Os opositores, liderados por Edmundo González e María Corina Machado, sustentam que venceram a eleição, com 70% dos votos. E, na diplomacia, vários países questionaram a vitória de Maduro e pediram pela divulgação dos resultados detalhados da votação. O Itamaraty afirmou que esse é um passo indispensável para dar credibilidade ao processo.

A ditadura, por sua vez, alega que o anúncio do resultado atrasou devido a uma "agressão contra o sistema de transmissão de dados" e, sem provas, ligou a oposição a esse suposto ataque. Maduro também determinou a retirada de diplomatas de países como Argentina, Chile, Panamá e Uruguai.

O Café da Manhã desta terça-feira (30) analisa a proclamação da vitória de Maduro. Da fronteira da Venezuela com a Colômbia, a colunista da Folha Sylvia Colombo conta o que sustenta as acusações de fraude, discute como o resultado mexe com o regime e a oposição e explica a postura do Brasil até aqui.

