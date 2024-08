Bolsa japonesa abre com maior queda da história após indício de desaceleração nos EUA

AFP

A bolsa de Tóquio entrou em colapso nesta segunda-feira (5) e o índice Nikkei sofreu a maior queda em pontos da sua história, pressionado pela subida do iene (moeda oficial do Japão) e pelas preocupações com a economia dos EUA, que também provocaram quedas acentuadas em Seul e Taiwan.

O Nikkei 225, principal índice da bolsa japonesa, que já havia caído 5,8% na sexta (2), despencou 12,4%, ou 4.451,28 pontos, para fechar em 31.458,42, quebrando seu recorde de perdas, que remontava à quebra da bolsa de outubro de 1987.

O índice mais amplo Topix, por sua vez, caiu 12,23%, para 2.227,15 pontos.

O índice de referência Japonês Nikkei apresenta quedas expressivas desde a semana passada - Zhang Xiaoyu/Xinhua (2.ago.2024)

A moeda japonesa, que em julho era cotada a quase 162 ienes por dólar, subiu na segunda-feira para 141,73 por dólar, um nível não visto desde o início de janeiro, face aos 146,52 ienes registados na sexta-feira em Nova Iorque.

Um iene mais forte é um factor negativo para os exportadores japoneses.

A recente recuperação foi alimentada por decisões políticas do banco central do Japão, que na semana passada aumentou as taxas de juro pela segunda vez em 17 anos e poderá fazê-lo novamente em breve, enquanto a Reserva Federal dos EUA deu a entender que reduzirá as suas taxas, possivelmente a partir de Setembro.

"O sentimento dos investidores foi afetado por dados de emprego nos EUA inferiores ao esperado em julho, aumentando os receios de que a economia dos EUA desacelerará mais do que o esperado", explicou a corretora IwaiCosmo Securities.

Nos outros mercados asiáticos, o índice Taiex de Taiwan caiu mais de 8% e o KOSPI, de Seul, 9,6%.

Os mercados de ações chineses caíram de forma mais moderada: o Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,7%, o Índice Composto de Xangai 1,4% e o Índice Shenzhen 1,8%.

A possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos preocupou investidores ao redor do mundo desde a semana passada.



Dados do mercado de trabalho mais fracos que o esperado para o mês de julho, divulgados pela manhã, levantaram hipóteses de que o atual patamar da taxa de juros norte-americana está levando a maior economia do mundo a um processo de desaceleração acentuado.

O "payroll" (folha de pagamento, em inglês) mostrou que os EUA criaram 114 mil vagas no mês passado, ante expectativa de 175 mil, e a taxa de desemprego acelerou para 4,3%, quando agentes financeiros esperavam manutenção em 4,1%.

Os novos dados acionaram a chamada Regra de Sahm, que vincula o início de uma recessão ao momento em que a média móvel de três meses da taxa de desemprego sobe pelo menos 0,5 ponto percentual acima da mínima de 12 meses. Em agosto do ano passado, o índice estava em 3,8%, o que coloca a taxa atual exatamente no gatilho.

EUROPA

As incertezas quanto à economia americana devem refletir em outras bolsas mundo afora.

Na Europa, o índice Bux, da Bolsa de Valores da Hungria, caiu 2,42% na abertura desta segunda (2).



As ações europeias caíram para o menor valor nos últimos seis meses, em meio a uma liquidação global de ações devido a temores da desaceleração nos EUA.

O índice pan-europeu STOXX600 caiu 3,1%, para 482,42 pontos, atingindo o seu nível mais baixo desde 13 de fevereiro. O valor de referência também o configura como o pior dia em 2 anos e meio.

O índice teve sua pior semana em quase 10 meses na sexta-feira e caiu abaixo da marca de 500 pela primeira vez desde 15 de abril.

O receio de que os EUA possam estar a caminhar para uma recessão fez com que os investidores se afastassem dos ativos de risco. Todas as principais bolsas europeias abriram no vermelho.

Os setores financeiros foram os mais atingidos. Os bancos (SX7P) perderam 4,2%, os serviços financeiros (SXFP) caíram 3,6% enquanto o setor de tecnologia (SX8P) caiu 5%.