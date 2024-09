Podcast analisa as respostas e o tempo de reação dos Poderes à crise das queimadas

São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (17) que deve editar uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 514 milhões para financiar medidas emergenciais de enfrentamento de incêndios na amazônia, no cerrado e no pantanal.

A medida se soma à retomada da promessa de criação de uma autoridade climática. A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) reiterou a importância do plano em entrevista nesta terça, na qual reconheceu dificuldades do governo no enfrentamento à crise da seca e chamou incêndios criminosos de "terrorismo climático".

O Executivo também voltou a se apoiar em uma reunião entre os Três Poderes. Nos últimos dias, o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino autorizou a gestão petista a abrir créditos extraordinários fora do limite de gastos do arcabouço e da meta fiscal. Uma reunião do Executivo com governadores deve acontecer nesta quinta (19).

O episódio desta quarta (18) do Café da Manhã analisa as respostas institucionais à crise da seca e das queimadas. O coordenador de política internacional do Observatório do Clima, Claudio Angelo, discute a efetividade de propostas como a autoridade climática e o crédito extraordinário pra ações emergenciais, fala sobre o tempo de reação do Executivo e avalia o impacto que o quadro tem nas pretensões de Lula na diplomacia ambiental.

