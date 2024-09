Podcast detalha demissão de Silvio Almeida e analisa crise gerada pelo caso

São Paulo

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou neste sábado (7) que as mulheres do primeiro escalão do governo estão "do lado" de Anielle Franco, após a denúncia de que a ministra da Igualdade Racial teria sofrido assédio sexual. Na sexta-feira (6), o Planalto exonerou Silvio Almeida da pasta dos Direitos Humanos, depois de acusações contra ele virem a público.

O portal Metrópoles divulgou denúncias feitas à organização MeToo Brasil —casos que teriam ocorrido no ano passado. O movimento confirmou a acusação contra o ex-ministro e disse que teve o consentimento das denunciantes para isso, mas que protege o anonimato das mulheres. O ex-ministro nega as acusações, diz repudiar o que chamou de mentiras contra ele e também entrou na Justiça contra a ONG MeToo.

Depois de se reunir com o então ministro, o presidente Lula (PT) considerou que as acusações tornavam a situação de Silvio Almeida insustentável. O presidente afirmou que a apuração do caso envolverá diferentes instâncias, como Polícia Federal, Controladoria-Geral da União e a Comissão de Ética da Presidência.

O Café da Manhã desta segunda-feira (9) entrevista a colunista da Folha Mônica Bergamo, que traz bastidores da demissão, explica o que pesou na decisão de Lula e analisa a crise gerada pelo caso. O programa também ouve Andrea Lopes, professora na escola de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que discute como o caso reverbera nos movimentos negros e feministas.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Laura Lewer, Lucas Monteiro e Paola Ferreira Rosa. A edição de som é de Lucas Monteiro e Thomé Granemann.