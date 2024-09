Podcast debate por que a agricultura continua a usar fogo em meio a seca histórica

São Paulo

Em meio a uma seca histórica no Brasil, o número de focos de incêndio tem chegado a níveis sem precedentes em alguns locais —e as partículas levadas pela fumaça das queimadas se espalham pelo país em uma mancha visível por satélites.

A situação se agravou entre agosto —quando uma área do tamanho do estado da Paraíba ficou em chamas— e este mês. A Polícia Federal investiga mais de 50 incêndios florestais por suspeita de ação criminosa, e o Poder Executivo tenta restringir o uso do chamado fogo controlado entre agricultores, pelo risco de espalhamento das chamas.

Parte dessa estratégia está na recém-aprovada Política Nacional do Manejo do Fogo. Na semana passada, o presidente Lula criou um comitê para funcionar como órgão deliberativo da medida.

O Café da Manhã desta segunda (16) discute por que o fogo ainda é usado na agropecuária brasileira —mesmo numa crise tão grave como a da seca atual. A bióloga Joice Ferreira, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental e cofundadora da Rede Amazônia Sustentável, explica os usos do fogo no Brasil, por que as regras são descumpridas e o que isso tem a ver com as queimadas que atingem o país.

