Brasília

O governo Lula (PT) criou, nesta quarta-feira (11), o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, um dia após o presidente viajar à Amazônia em razão da seca extrema que atinge todo o Brasil.

Na última terça (10) afirmou que irá editar medida provisória para criar o instituto da emergência climática e a autoridade climática.

Lula e Marina Silva em evento no Planalto - Adriano Machado - 5.jun.2024/Reuters

Publicado nesta quarta, o decreto é assinado também pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e institui, além do comitê, o Ciman (Centro Integrado Multiagência de Coordenação Operacional Federal).

O comitê para manejo do fogo deve funcionar como órgão deliberativo dentro da Política Nacional do Manejo do Fogo, aprovada recentemente no Congresso após pressão do governo.

Ele terá integrantes dos ministérios do Meio Ambiente, Casa Civil, Agricultura, Ciência, Defesa, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Regional, Educação, Justiça e Povos Indígenas, além de outros órgãos.

Já o Ciman deve monitorar e articular as ações de combate e controle de incêndios, dentro das diretrizes das políticas de manejo do fogo nacionais.