Lula deve se encontrar com cotado para Ministério do Turismo neste sábado no Pará

Brasília

O presidente Lula (PT) deverá se encontrar com o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), cotado para o Ministério do Turismo, em evento neste sábado (17) no Pará. Esse deverá ser o primeiro contato mais próximo entre os dois.

Lula tem uma viagem para o Pará, estado de Sabino, para participar da entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Abaetetuba e da cerimônia de anúncio oficial da realização da COP30 em Belém.

Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, o presidente, que estará acompanhado do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), planeja ter uma conversa mais reservada com o deputado.

Deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) discursa no plenário da Câmara - Najara Araújo / Câmara dos Deputados

O ministro Jader Filho (Cidades) e o governador do Pará, Helder Barbalho, também estarão nos eventos no estado. Eles são aliados de Lula e apoiam a indicação de Sabino.

O deputado tem sido apresentado pela maioria da bancada da União Brasil como o escolhido para assumir o Ministério do Turismo.

A pasta é atualmente ocupada por Daniela Carneiro, que é da União Brasil. Sua nomeação, no entanto, não é reconhecida por líderes do partido como uma indicação da legenda. A situação política dela se agravou após a ministra pedir desfiliação. Daniela planeja ir para o Republicanos.

Sem uma base fiel no Congresso, o Palácio do Planalto passou a negociar mudanças em cargos do primeiro e segundo escalão do governo para tentar atrair mais parlamentares para o grupo de aliados de Lula.

O Ministério do Turismo tem sido o principal alvo da União Brasil, que integra o bloco mais próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Integrantes do Palácio do Planalto veem o encontro entre Lula e Sabino no sábado como uma oportunidade para o presidente bater o martelo sobre a troca de Daniela. Lula e Sabino até hoje não tiveram uma reunião privada para tratar da possível nomeação ao Ministério do Turismo.

Na noite desta terça-feira (13), Padilha, que é responsável pela articulação política, esteve em um jantar com deputados da União Brasil.

Lula havia se encontrado com Daniela na manhã do mesmo dia. Ele decidiu dar uma sobrevida à ministra enquanto o Planalto negocia uma saída honrosa para ela e também tenta consolidar apoio majoritário da União Brasil com a perspectiva de troca na pasta.

Padilha buscou acalmar a bancada do partido. Segundo relatos de participantes, disse que o caso seria resolvido até o início da próxima semana.

A expectativa de aliados de Lula é que, se as negociações avançarem e o presidente aprovar o nome de Sabino, a troca no Ministério do Turismo poderá ocorrer até a próxima terça-feira (20) —antes de o presidente viajar para a Europa.

Enquanto o governo ainda não fecha o acordo com a União Brasil, o marido de Daniela e prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), tem tido encontros em Brasília para tentar evitar a demissão da ministra. Segundo aliados, ele também apresenta demandas como compensação se Daniela deixar a pasta.