Zanin se reúne com Rosa e define posse no STF em 3 de agosto

Brasília

O advogado Cristiano Zanin deve tomar posse no STF (Supremo Tribunal Federal) no dia 3 de agosto, segundo informou a corte.

Zanin se encontrou nesta quinta-feira (22) com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, um dia depois de ter sido aprovado pelo Senado Federal.

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber, e o futuro ministro da Corte, Cristiano Zanin, aprovado pelo Senado com 58 votos - Fellipe Sampaio/STF

Ele substituirá o ministro Ricardo Lewandowski, que atingiu a idade de aposentadoria compulsória (75 anos).

Conforme o Supremo, a reunião entre Zanin e Rosa durou cerca de 40 minutos. "Depois do encontro, eles se reuniram com os demais ministros da corte antes da retomada da sessão. Zanin também conversou com a cúpula administrativa do tribunal para obter detalhes sobre como será o funcionamento de seu gabinete", informou o STF.