Deputado que fez o 'L' se reúne com Valdemar e é informado que será expulso do PL

Brasília

O deputado licenciado Yury do Paredão afirmou nesta quinta-feira (20) que se reuniu com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que o avisou de sua expulsão do partido.

Valdemar Costa Neto recebe o deputado Yury do Paredão - @CostaNetoPL no Twitter

"Respeito a decisão do presidente [Valdemar]. E agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022", disse Paredão.

"Sigo como deputado federal defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro."

O representante do Ceará na Câmara dos Deputados faz parte da ala do PL que é mais ligada ao centrão, e não ao grupo chamado "bolsonarismo raiz".

Desde o começo do ano, Paredão vinha sendo alvo de críticas de seus correligionários por se aproximar do governo Lula (PT), posando para fotos ao lado de ministros e do próprio petista, além de votar com o Executivo em determinadas matérias.

Ele foi um dos 30 deputados do PL que votaram a favor do novo arcabouço fiscal na Câmara, e também um dos que mais discutiu com parlamentares em um grupo de WhatsApp que reúne os deputados do PL da atual legislatura.

"É uma honra recepcionar o presidente Lula em minha cidade Juazeiro do Norte (...) Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso estado. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos", escreveu em 12 de maio em uma rede social.

O parlamentar posou para foto ao lado do presidente Lula, do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

A publicação motivou comentários de Valdemar. "Ainda não falei com o Yury, mas já adianto que se ele cumprimentou o Lula porque acha que ele governa do jeito certo, ele tem que sair do partido e procurar uma outra legenda", afirmou o presidente do PL.

"Mas se cumprimentou por cordialidade e respeito a liturgia do cargo de presidente da República, ele está correto. Oposição e ódio são coisas bem distintas. Somos oposição ao Lula e assim seguiremos."

Segundo relatos, a gota d'água foi a divulgação de fotografias em que o parlamentar aparece fazendo um sinal de "L" com os ministros Paulo Pimenta (Secom) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) durante agenda em Salgueiro, em Pernambuco, na última quinta-feira (13). O deputado Pedro Campos (PSB-PE) compartilhou uma das fotos em seu perfil no Twitter.

O deputado Yury do Paredão (PL-CE), o segundo da direita para a esquerda, aparece fazendo o gesto de 'L' ao lado de ministros Paulo Pimenta e Waldez Góes e do deputado Pedro Campos (PSB-PE) - Twitter Pedro Campos

Nesta quarta (19), na mesma rede social, Paredão afirmou que a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal, o Desenrola e o Minha Casa Minha Vida são projetos que têm o potencial de impulsionar o crescimento econômico do Brasil.

"Estou otimista em relação ao futuro e às transformações positivas que essas iniciativas podem trazer para o país", afirmou.

No PL, a ala mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro comemora a decisão do dirigente do partido e avalia ser um importante recado.