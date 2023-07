Romário é internado no Rio com infecção intestinal

Rio de Janeiro

O senador Romário (PL-RJ) foi internado, na noite de quinta-feira (13), no Hospital Barra D’Or, na zona oeste do Rio de Janeiro, para tratar de uma infecção intestinal. Segundo a assessoria do parlamentar, o quadro dele é estável.

A equipe de Romário informou que ainda aguarda o boletim médico desta manhã. Ainda não há previsão de alta para o senador.

O senador e ex-jogador de futebol Romário (PL-RJ) - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Ex-atleta, Romário, 57, tem diabetes e passou, em 2017, por uma cirurgia bariátrica para diminuir os efeitos da doença. O procedimento é conhecido como "gastrectomia vertical com interposição ileal (GVII)".

Eleito pela primeira vez ao Congresso em 2010, como deputado federal, Romário é um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. Com os apelidos de "Peixe" e "Baixinho", foi centroavante na Copa do Mundo de 1994, na qual o Brasil conquistou o título de tetracampeão.