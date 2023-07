Veja dicas do que ler na Folha

São Paulo



O diretor de Redação recomenda o que ler, ver e ouvir na Folha. Uma newsletter exclusiva para assinantes.

Dicas do Editor Receba de segunda à sexta a seleção de notícias no seu email Carregando...

O repórter Italo Nogueira revela que as Forças Armadas enfrentam acusações por assédio sexual de militares. Foram 56 ações penais abertas desde 2018.

Destaco também reportagem que mostra como o governo Lula beneficiou parentes de políticos com doação de máquinas pela Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

O que estou lendo

Uma seleção de reportagens na Folha.

Opinião

Seleção com textos de colunistas e convidados.

Podcast

Ouça o episódio do Café da Manhã e de outros podcasts da Folha.

TV Folha

Veja o que saiu de novo no canal do jornal no YouTube.

Para receber na sua caixa de entrada

Destaques das newsletters da Folha.