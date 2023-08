Folha estreia o Brasília Hoje, feed de notícias e newsletter

Brasília

A Folha lança nesta quinta-feira (10) a página Brasília Hoje. Em formato de liveblog, agrupa notícias, vídeos, fotos, agendas e análises dos principais acontecimentos da capital federal. Uma nova newsletter também será enviada a partir da quinta à noite.

Produzido pela equipe da sucursal de Brasília, o live levará ao leitor bastidores da cobertura jornalística diária, com detalhes inusitados, informações exclusivas, imagens inéditas, vídeos captados pelo olhar de quem está perto da notícia.

O conteúdo, aberto para não assinantes, estará sempre na home da Folha. Mas pode ser acessado mais facilmente por quem baixar o aplicativo do jornal. Ali, o Brasília Hoje vira um ícone no menu do app. O download é gratuito, disponível em Android (aqui) e iOs (aqui).

O Brasília Hoje contará com seções fixas, como giros em áudio sobre o que acontece no centro da política e da economia, no Palácio do Planalto, nos ministérios, no Congresso e no Judiciário.

Um canal de informação ágil e acessível com a credibilidade da Folha.

"O Brasília Hoje é para quem quer entender como funciona e o que acontece na capital de forma rápida e resumida. Além de guiar o leitor para outras reportagens, colunas e especiais do jornal", diz a diretora da sucursal de Brasília, Camila Mattoso.

O canal também trará boletins diários com resumo da agenda do dia e com uma síntese dos principais lances na sede do poder, além de entrevistas curtas e explicações analíticas.

Newsletters sobre Brasília está de volta

A newsletter Brasília Hoje também volta a ser enviada, agora de segunda a sexta-feira. Assinada por Camila Mattoso, trará um resumo do que aconteceu no dia na capital do país, além de uma agenda indicando o que esperar para o dia seguinte.

Também terá uma seleção das principais reportagens e análises produzidas pelos jornalistas da sucursal, em todas as áreas.

Assinantes antigos da newsletter voltarão a receber o boletim. E quem ainda não assina e deseja receber, basta se inscrever aqui, só fazer um breve cadastro.