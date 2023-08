Salles critica Rui Costa e centrão por manobra que deu maioria ao governo na CPI do MST

Brasília

O relator da CPI do MST, deputado Ricardo Salles (PL-SP), criticou nesta quinta-feira (10) o ministro da Casa Civil, Rui Costa, por ter utilizado o "peso do governo" para a retirada de sua convocação.

Uma articulação do governo Lula (PT) com os partidos que compõem o centrão, bloco político comandado por Arthur Lira (PP-AL), blindou Costa e resultou na substituição de integrantes da comissão que fazem oposição ao Palácio do Planalto.

"[Rui Costa] Utilizou o peso do governo para revogar a sua convocação através de um requerimento apresentado pela bancada do PT e forçou os partidos que negociam para fazer parte do governo a retirar seus membros aqui da comissão e dar maioria ao governo", disse Salles.

Ricardo Salles é o relator da CPI do MST - Pedro Ladeira/ Folhapress



A CPI ouve nesta quinta o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), elogiado por Salles por comparecer à audiência.

"Obrigado por atender ao convite que lhe foi formulado, estabelecendo a data e aqui comparecendo em franco contraste, é preciso dizer, com a atitude do seu colega Rui Costa, que adotou todos os expedientes possíveis para que ele não comparecer, obrigando a comissão a convocá-lo", afirmou o relator.