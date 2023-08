Lula se encontrou com liderança religiosa da Nigéria em evento de igualdade racial, não com feiticeiro

São Paulo

Não é verdade que o presidente Lula (PT) tenha convidado um "feiticeiro" e que ele tenha realizado qualquer tipo de cerimônia religiosa no Palácio do Planalto. Publicações mencionam de forma ofensiva a presença do rei da cidade nigeriana de Ifé, Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi, em evento do governo federal no dia 21 de março.

Na data, como verificado pelo Projeto Comprova, houve o lançamento de um pacote de medidas para promoção da igualdade racial, em alusão aos 20 anos de políticas públicas voltadas para o tema. O evento foi transmitido ao vivo nos veículos de comunicação do governo e durou cerca de 1h40. Em nenhum momento houve a realização de cerimônia religiosa. Foi um evento institucional que seguiu protocolos.

O rei de Ifé, no entanto, não veio ao Brasil a convite nem do MIR (Ministério da Igualdade Racial) nem do presidente. Sua visita fazia parte de um movimento do monarca iorubá de convidar outros países para visitarem a Nigéria, conforme informou o MIR. Ele cumpriu outras agendas aqui, como a assinatura de carta de intenções para cooperação científica entre a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e uma universidade nigeriana, no Rio de Janeiro, e a entrega de título de reconhecimento a um território quilombola, na Bahia.

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, no evento de lançamento de pacote de medidas para promoção da igualdade racial, em março, em Brasília - Pedro Ladeira - 21.mar.2023/Folhapress

As assessorias de imprensa da Presidência e do MIR lamentaram o cunho da publicação e repudiaram o racismo religioso. "Referir-se ao monarca africano como um ‘feiticeiro’ é expressão latente do racismo religioso que tanto movimenta as indústrias de notícias falsas e disseminação do ódio", escreveu o ministério em nota.

A reportagem entrou em contato com o perfil responsável pela publicação do conteúdo, que afirmou que seu post apenas afirma que "Lula queria ser mito" e que "nunca falou em magia negra". O usuário disse que viu o vídeo no Kwai e compartilhou porque achou engraçado. Após o contato, ele excluiu a publicação.

