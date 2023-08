Piada de Lula sobre a perda do dedo pegando caranguejo viraliza e é entendida como verdade

São Paulo

Trata-se de uma brincadeira a afirmação feita pelo presidente Lula (PT) de que ele teria perdido o dedo mínimo pegando caranguejo em Pernambuco. A declaração, que circula fora de contexto nas redes sociais, faz parte de um pronunciamento feito pelo político em 2 de agosto, durante o lançamento do programa Povos da Pesca Artesanal, no Palácio do Planalto, em Brasília, como verificado pelo Projeto Comprova.

Na ocasião, ele disse: "Eu só queria dizer para vocês que, além de pescador, eu fui catador de siri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo, lá em Pernambuco. Essa é a prova da minha relação com vocês."

À reportagem, a Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência esclareceu que a fala de Lula foi uma piada. "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu o dedo mínimo da mão esquerda em um acidente de trabalho, em 1964, conforme ele já detalhou em diversas entrevistas concedidas ao longo da trajetória política", disse a assessoria em nota.

De acordo com a biografia do presidente escrita por Fernando Morais, o político sofreu o acidente quando trabalhava como torneiro mecânico na metalúrgica Independência, no bairro Vila Carioca, em São Paulo, em junho de 1964.

Lula contou a mesma história de que perdeu o dedo enquanto pegava caranguejo quando comentava sobre manguezais durante um evento na Bahia, em 2009, como mostrou o site Boatos.org.

Como o vídeo pode ser interpretado fora do contexto original

A afirmação pode ser tomada como verdade ou, ainda, gerar confusão sobre o tema. Nas redes sociais, usuários compartilham vídeo com a fala de Lula e acusam o presidente de mentir, citando a versão verdadeira, e amplamente difundida, do acidente de trabalho. Outros levantam questionamentos sobre qual seria a versão válida. Apesar de ser uma brincadeira, e de ser possível ouvir risos ao fundo, por parte da plateia presente no evento em reação à piada, a declaração não foi feita com tom cômico, o que despertou dúvidas.

O que diz o responsável pela publicação

Como não há opções de contato com o @9876mel na rede social X, a reportagem buscou a conta em outras redes e enviou uma mensagem pelo Instagram. Não houve retorno até a publicação desta verificação.

Como verificamos

A partir de trechos da fala de Lula no vídeo, o Comprova encontrou o pronunciamento completo do presidente tanto em vídeo quanto em texto.

Também leu reportagens, textos no site de Lula e do Instituto Lula e assistiu a entrevistas anteriores do petista a respeito da perda do dedo mínimo. Houve consulta, ainda, à biografia Lula, de Fernando Morais.

Por fim, entrou em contato com a assessoria de imprensa da Presidência e com o responsável pela publicação do conteúdo.

O Boatos.org checou o mesmo conteúdo investigado pelo Comprova em 9 de agosto.

Diversas agências (Comprova, Lupa e Fato ou Fake, Estadão) já desmentiram peças de desinformação sobre o dedo de Lula. Em 2022, por exemplo, circulavam publicações dizendo que o petista teria sido substituído por um sósia junto a materiais audiovisuais mostrando Lula com dez dedos na mão esquerda, para provar o argumento.