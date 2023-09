Brasil cai em ranking de democracias desde 2016, mas houve leve melhora em 2023

São Paulo

O índice V-Dem (Varieties of Democracy, variedades de democracia, em português), produzido pelo instituto de mesmo nome, sediado na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, não classificou o Brasil como uma "democracia apenas eleitoral" por causa da suposta existência de censura e de presos políticos no país, como republicado nas redes sociais. Na verdade, como verificado pelo Projeto Comprova, segundo o relatório do Instituto V-Dem de 2023, que analisou os índices democráticos mundiais entre 2012 e 2022, a 58ª colocação do Brasil no ranking de democracias, de um total de 179 países, é resultado da polarização política e do que chamam de mobilização de "autocratização".

Segundo a instituição, a autocratização ocorre quando um governo ou um país se afasta dos princípios democráticos, aproximando-se de autocracias. O relatório mais recente do V-Dem, de março deste ano, aponta que o Brasil cai no Índice de Democracia Liberal (LDI, na sigla em inglês) desde 2015, acentuado a partir do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016. Mostra ainda que o declínio atingiu seu nível máximo em 2019, após a eleição de Jair Bolsonaro (PL).

Manifestantes em ato golpista em Brasília, em 8 de janeiro - Pedro Ladeira - 8.jan.2023/Folhapress

O relatório destaca, porém, que, embora a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha sido seguida de violência pós-eleitoral —citando a invasão em Brasília em 8 de janeiro—, o LDI teve leve alta em 2023. "O presidente Lula continuará a enfrentar desafios para unificar o país, mas tem um histórico de respeito às instituições democráticas durante sua gestão anterior no cargo", aponta o relatório.

