Lula diz não ter pressa para escolha de PGR e STF e que gênero e cor não são critérios

Brasília

O presidente Lula (PT) afirmou nesta segunda-feira (25) que não tem pressa para a escolha de novo PGR (Procurador-Geral da República) e de sucessor da ministra Rosa Weber no STF (Supremo Tribunal Federal).

O mandato de Augusto Aras termina nesta terça-feira (26). "Eu não tenho pressa. Não existe nenhuma vinculação com a minha cirurgia. A minha cirurgia é apenas para cuidar da saúde", afirmou a jornalistas no Itamaraty.

Lula durante encontro com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chính, no Palácio do Itamaraty - Gabriela Biló/Folhapress

O presidente vai realizar uma cirurgia no fêmur na próxima sexta (29).

O chefe do Executivo disse ainda que gênero e cor não são critérios para escolha da vaga do Supremo, como tem sido pressionado a escolher nesse sentido.

Mais cedo, o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) defendeu que Lula tenha calma e tranquilidade para escolher o novo procurador-geral da República. Se o chefe do Executivo não indicar um novo nome até esta terça, assumirá interinamente Elizeta Maria de Paiva Ramos, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal.



Para Padilha, isso não seria um problema. "Encerra atual mandato do procurador-geral da República nesta semana, [mas] o Brasil já teve outras situações de interinidade no cargo. O presidente tem que ter calma, tranquilidade. Defendi junto ao presidente que ele não tem que ter qualquer tipo de exigência em relação a esse calendário de definição de nome", afirmou a jornalistas no Palácio do Planalto.

Já Rosa Weber, que completará 75 anos em 2 de outubro, deixará o Supremo compulsoriamente.