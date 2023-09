'Não estava pensando em nada', diz Lira sobre foto que marcou acordo com Lula

Brasília

Em meio à irritação de parte do centrão com o que considera uma cerimônia de posse "envergonhada" dos ministros Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e André Fufuca (Esportes), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), negou que estivesse contrariado ao sair com um semblante sério em uma das fotos.

A posse ocorreu no último dia 13, no Palácio do Planalto, em uma cerimônia fechada e restrita.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Lula e o ministro Márcio França (Empreendedorismo) em cerimônia de posse de Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), à direita na foto, e André Fufuca (Esportes), no Palácio do Planalto - Ricardo Stuckert-13.set.23/PR/Divulgação

"Esse é um momento em que alguém pegou na câmera. Não estava pensando em nada, não. Eu estava olhando pra alguém, estava vendo alguém", afirmou Lira, durante entrevista à Folha.

Assista ao vídeo:

A posse dos dois ministros do centrão visa levar o PP de Lira e o Republicanos para a base do governo. Apesar de dirigentes dessas duas siglas afirmarem que os partidos seguirão atuando de forma independente, Lira disse à Folha que as bancadas de deputados dos dois partidos agora fazem parte da base do governo.

Tanto PP como Republicanos foram até o fim do ano passado da base de sustentação de Jair Bolsonaro (PL), que acabou não conseguindo a reeleição.

Assista a outros vídeos de trechos da entrevista do presidente da Câmara à Folha.