Morre aos 100 anos Tito Costa, prefeito de São Bernardo nas greves do ABC dos anos 70

São Paulo

O advogado, ex-prefeito e ex-deputado constituinte Antonio Tito Costa morreu neste sábado (28) aos 100 anos.

Tito Costa, como era conhecido, foi prefeito de São Bernardo do Campo (1977-1982) pelo então PMDB durante as greves dos metalúrgicos nos anos 70, quando ali conheceu e conviveu com o hoje presidente Lula (PT) em oposição à ditadura militar.

Em 2018, Tito Costa em entrevista à Folha - Karime Xavier - 16.abr.2018/Folhapress

Lula lamentou em suas redes sociais a morte do colega de Congresso nos anos de 1987 e 1988.

"Tito Costa foi político, prefeito de São Bernardo do Campo, meu colega constituinte e um grande advogado e jurista", afirmou o presidente.

"Atuou de forma democrática durante as greves do ABC nos anos 1970, em tempos difíceis e de muita pressão contra a organização dos trabalhadores. Convivemos e dialogamos muito naquela época e nas décadas seguintes na nossa São Bernardo do Campo. Meus sentimentos aos seus filhos, netos e amigos."

Em 2018, pai de cinco filhos, Tito Costa deu entrevista à Folha e falou sobre sua relação com o petista.

A relação dos dois havia começado em 1976, quando Lula apoiou a eleição de Costa para prefeito numa das raras frestas que a ditadura abria para participação política. Venceu com cerca de 60 mil votos.

"Fomos bons amigos, a ponto de eu subir no palanque durante os movimentos sindicais", lembrou o ex-prefeito.

Em imagem de 1979, Lula transmite instruções recebidas da polícia para desocupação de prédio em intervenção do sindicato, em São Bernardo do Campo (SP); De pé, além de Lula, os deputados Antonio Resk e Alberto Goldman. Na mesa, o prefeito Tito Costa e os delegados de polícia Nivaldo Leme e Deodato Araújo - Luiz Novaes - 23.mar.1979/Folhapress

Também estiveram juntos nas greves no estádio da Vila Euclides, comandadas por Lula no final daquela década.

Mesmo após deixar o MDB em 1990, depois que terminou um mandato de deputado federal, nunca se afastou do cenário político —manteve uma coluna semanal no jornal Folha do ABC, com crônicas e bastidores do poder.

Em 2015, após anos de distanciamento, Costa escreveu uma carta aberta ao amigo ex-presidente. Na época, estava preocupado com os rumos do PT, que surgiu com a promessa de dar esperança à população, mas, segundo ele, se perdeu no meio do caminho.