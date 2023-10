Paola Rosa, da Folha, é listada entre jornalistas negros mais admirados

São Paulo

A repórter Paola Ferreira Rosa, da Folha, está no Top 50 do prêmio "Os +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira", promovido pela Jornalistas&Cia em parceria com a plataforma 1 Papo Reto, o portal Neo Mondo e a Rede JP de Jornalistas pela Diversidade na Comunicação.

A lista foi divulgada na noite de terça-feira (10) e conta com 60 jornalistas e 11 publicações, que serão homenageados em cerimônia prevista para o dia 13 de novembro, na Unibes Cultural, no Sumaré, na zona oeste de São Paulo.

Paola Ferreira Rosa, repórter da Folha, que está entre os Top 50 dos +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira, organizado pela Jornalistas&Cia - Clauber Larre - 11.out.23/Folhapress

Esta é a primeira edição da honraria e contou com duas etapas —indicação e classificação em todo o país, e de votação aberta na internet entre os finalistas.

Na primeira, 347 profissionais foram apontados, e destes, 133 foram à fase final, além de 41 veículos entre publicações de cobertura geral e plataformas comandadas por pessoas negras.

Dentre outros vencedores estão Aline Midlej e Flávia Oliveira (GloboNews), Basília Rodrigues e Luciana Barreto (CNN Brasil), Heraldo Pereira, Maju Coutinho e Zileide Silva (TV Globo).

GloboNews, Metrópoles, Revista Fórum, TV Cultura e TV Globo foram as plataformas de cobertura geral premiadas.

Alma Preta, Nós, mulheres da periferia, Notícia Preta, Revista Raça, Portal Geledés e TV Quilombo são os escolhidos entre veículos liderados por jornalistas negros.

A jornalista da Folha afirmou ver o prêmio como um movimento para valorizar tanto profissionais novos como experientes e realçar referências e inspirações para as novas gerações de pessoas pretas e pardas, além de reforçar a importância de avançar em políticas de inclusão e equidade no jornalismo.

"Estar entre outros 49 jornalistas negros de destaque no Brasil é uma alegria imensa. Isso prova que mulheres negras e jovens podem fazer muito, se forem ouvidas e incentivadas", diz.

Paola, 25, está no jornal desde 2021, após ingressar no programa de treinamento voltado a profissionais negros. Ela é repórter da editoria de Especiais, já tendo atuado em Política, entre outras áreas do jornal.

"A Folha foi o primeiro grande veículo a oferecer um programa de trainee 100% voltado a profissionais negros. Isso mostra que o jornal estava certo em seu posicionamento, e por isso mesmo não deve se acomodar."