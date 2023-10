PF apreende US$ 170 mil em dinheiro com diretor afastado da Abin; veja foto

Brasília

A Polícia Federal encontrou US$ 171 mil em espécie durante busca e apreensão na casa do secretário de planejamento de gestão da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Paulo Maurício Fortunato. Ele é o atual 03 da agência.

Polícia Federal encontra US$ 171,8 mil em espécie de Paulo Maurício, diretor afastado da Abin - Divulgação

Ele é um dos alvos da investigação sobre uso irregular de um sistema secreto de monitoramento de geolocalização de celulares durante o governo de Jair Bolsonaro.

Fortunato Pinto foi afastado das funções pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele atuou durante o governo de Bolsonaro como diretor de Operações de Inteligência da agência —área responsável por adquirir e manusear o software cujo uso é investigado.

O dirigente afastado foi nomeado como secretário de Planejamento e Gestão, o terceiro cargo mais alto na estrutura da Abin, pelo atual chefe da agência, Luiz Fernando Corrêa, quando ainda não era investigado.

Paulo Mauricio Fortunato Pinto, diretor da Abin afastado pelo STF - Divulgação

De acordo com o currículo divulgado no site da Abin, Fortunado Pinto é formado em Ciências Econômicas e dentro da área de inteligência tem experiência em contrainteligência, contraterrorismo e análise do crime Organizado transnacional.

Além de ocupar o Departamento de Operações de Inteligência na gestão Bolsonaro, ele já foi diretor do Departamento de Contrainteligência e diretor interino do Departamento de Inteligência Estratégica.

Ele também foi representante da Abin no Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e cno Conad (Conselho Nacional Antidrogas) e adido de Inteligência na Embaixada do Brasil na Argentina no período de 2010 a 2011.

Ainda segundo os dados da agência, ele foi coordenar da Abin em eventos como Rio+20, Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas e Paralimpíadas Rio.