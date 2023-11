Série de reportagens da Folha vence categoria do Prêmio IREE de Jornalismo

São Paulo

A série "Política da Seca", da Folha, conquistou a categoria Política do prêmio IREE de Jornalismo. As reportagens revelaram como o uso de emendas parlamentares e o loteamento de órgãos federais, em especial a Codevasf, tem aprofundado a desigualdade do acesso à água no semiárido brasileiro.

Agricultor pega água em rio quase seco em Alagoas - Eduardo Knapp/Folhapress

O prêmio é oferecido pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE), organização voltada ao aperfeiçoamento da interação entre os setores público e privado.

A Folha percorreu cinco estados do Nordeste e flagrou um contraste entre as áreas ignoradas e as abastadas em equipamentos de convivência com a seca.

Os recursos chegam em abundância para áreas indicadas por deputados e senadores, e não obrigatoriamente em regiões de maior necessidade.

Já moradores ignorados pelas emendas e pelas estatais são obrigados a fazer longas caminhadas diárias até um açude ou rio ou precisam escolher entre a compra de comida e um garrafão de água.

A série de reportagens é assinada pelos repórteres Artur Rodrigues, Cristiano Martins, Flávio Ferreira e João Pedro Pitombo, entre outros, e teve trabalho fotográfico de Eduardo Knapp e Mathilde Missioneiro.

O jornal O Estado de S. Paulo venceu na categoria principal com a série sobre a tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de recuperar um conjunto de joias presenteadas pela Arábia Saudita, em reportagens de Adriana Fernandes e André Borges.

Na categoria Economia e Negócios, a vencedora foi a reportagem "O que a farmácia sabe sobre mim?", do UOL, de autoria de Amanda Rossi.

A premiação também homenageou a jornalista Renata Lo Prete e o fotojornalista Evandro Teixeira.

Os vencedores foram escolhidos pela comissão julgadora formada por Camila Mattoso, diretora da sucursal de Brasília da Folha; Alex Ribeiro, do jornal Valor Econômico; Bernardo Mello Franco, do jornal O Globo; Luciana Garbin, do jornal O Estado de S. Paulo; e Rachel Gamarski, da Bloomberg.