Gonet diz que Moraes tem 'coragem cívica sem par' e serve de baliza para sua atuação na PGR

Brasília

Aprovado pelo Senado Federal para comandar a PGR (Procuradoria-Geral da República), Paulo Gonet afirmou nesta quinta-feira (14) que a atuação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes servirá de guia para a sua à frente do órgão para o qual foi indicado pelo presidente Lula (PT).

"Se eu tenho uma boa experiência para me servir de guia na Procuradoria-Geral da República, eu recebi essa experiência daqui, da Justiça Eleitoral, especialmente de V.Exa., ministro-presidente [Alexandre de Moraes]", afirmou Gonet em sessão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Gonet, agora aprovado para comandar a PGR, atua como vice-procurador-geral da eleitoral desde 2021 - Pedro Ladeira - 22.jun.2023/ Folhapress

"O exemplo de uma postura intimorata em respeito aos valores democráticos, aos valores da ordem jurídica, uma coragem cívica sem par e um respeito absoluto ao ordenamento jurídico e sempre com os olhos voltados para o bem dos valores republicanos."

Gonet disse ainda que Moraes "serve como baliza para sua atuação" na PGR. Segundo ele, "feliz" o procurador-geral da República que pode ter um modelo como o presidente do TSE.

Gonet foi aprovado pelo Senado na noite de quarta-feira (13) para o comando da PGR. Recebeu 65 votos a favor e 11 contrários —houve uma abstenção.

Para ter seu nome ratificado, precisava do apoio de ao menos 41 dos 81 parlamentares, em votação secreta.

Antes do plenário, Gonet passou por sabatina e foi aprovado no começo da noite na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, onde recebeu 23 votos a favor e 4 contra.