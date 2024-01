Após almoço com Marta e Boulos, petista descarta chance de prévias defendidas por Suplicy

São Paulo

Após participar do almoço entre Marta Suplicy e Guilherme Boulos para selar aliança na disputa à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Rui Falcão (PT) descartou a possibilidade de prévias no partido para a escolha do vice do candidato do PSOL, como foi defendido pelo deputado estadual Eduardo Suplicy (PT).

"Nós vamos fazer prévia entre quem? Não tem candidato, não tem candidata", disse o deputado.

Ele se reuniu com Luna Zaratini, nome sugerido por Suplicy, e disse que ela tentará a reeleição como vereadora em São Paulo e não foi consultada sobre a possibilidade de prévias.

Marta Suplicy e Guilherme Boulos, durante encontro em SP para selar aliança - Divulgação/Assessoria de Imprensa Marta Suplicy

"Estou no PT há mais de 40 anos. Que eu me recorde, nunca houve prévias de vice", disse Falcão.

Após o almoço, Boulos foi se encontrar com Eduardo Suplicy para conversar sobre a questão.

"É alguém por quem a gente tem o maior respeito, tem a pauta da renda básica da cidadania que ele tem levado há muitos anos. Vamos discutir inclusive a incorporação desse tema no governo, a maneira como ele pode ajudar na campanha", disse.

O assunto, assim como a data de filiação de Marta, será discutido na terça-feira (16) na reunião do diretório municipal do PT.

Suplicy disse que convidaria Luna para disputar no PT a indicação para ser vice na chapa, como publicou a coluna Mônica Bergamo.

"As prévias são o instrumento, por excelência, de aperfeiçoamento da democracia", afirmou. Uma pré-candidatura de Luna, segue ele, estimularia o debate sobre a cidade e "a participação dos jovens no processo".

Em rede social, Luna afirmou ter recebido a indicação de Suplicy "com muita honra e orgulho, mas surpresa". Ela disse ser pré-candidata à reeleição como vereadora, elogiou Marta e afirmou que a decisão da candidatura a vice cabe ao PT.