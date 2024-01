Lula decide demitir número 2 da Abin, citado em operação da PF

Brasília

O presidente Lula (PT) assinou nesta terça-feira (30) a demissão do diretor adjunto da Abin (Agência Brasileira da Inteligência), Alessandro Moretti.

Segundo auxiliares palacianos, a exoneração deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Substituirá Moretti o especialista em inteligência Marco Cepik, atual diretor da Escola de Inteligência da Abin.

Da esquerda para a direita, Rodrigo Moraes, diretor de Inteligência da PF, Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Abin, e Alessandro Moretti, diretor adjunto da Abin - 20.out.2023/Divulgação

A presença de Moretti no cargo passou a ser contestada após ele ser citado pela Polícia Federal em operação deflagrada na semana passada sobre suposto uso da Abin para um esquema de arapongagem no governo Jair Bolsonaro (PL).

Moretti foi número dois de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, entre 2018 e 2021, e diretor de inteligência na PF no último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL).

O nome de Cepik já tinha sido ventilado para o comando da Abin desde a transição de governo. Na ocasião, Lula escolheu o oficial de inteligência Saulo Moura da Cunha para o cargo de diretor-adjunto, que foi, no entanto, demitido do cargo após a invasão às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro.

Em junho do ano passado, em entrevista à Folha, Cepik disse que Lula estipulou como prioridades da Abin a proteção do Estado democrático de Direito, a questão dos impactos das mudanças climáticas e as ameaças cibernéticas.

Indicado pelo diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Côrrea, para o cargo que ocupa atualmente, Cepik é professor de relações internacionais e política comparada da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e autor de mais de uma dezena de livros sobre a atividade de inteligência.

Apesar de especulações sobre o nº1 da agência, Corrêa segue no posto. Mais cedo nesta terça, em entrevista à rádio CBN Recife, Lula já havia sinalizado para a saída de Moretti e disse que tem confiança no diretor-geral da agência, e que ele havia escolhido sua equipe.

"Esse companheiro montou a equipe dele, dentro da equipe dele tinha um cidadão [Moretti], que é o que está sendo acusado, que mantinha relação com o [Alexandre] Ramagem, que é o ex-presidente da Abin do governo passado, inclusive relação que permaneceu já durante o trabalho dele na Abin. Se isso for verdade que, está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar", afirmou.

Lula demonstrou ainda insegurança em relação à Abin. "A gente nunca está seguro", disse. Na segunda-feira, o presidente teve uma reunião de cerca de três horas com Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Paulo Pimenta (Secom) a respeito da troca na agência, que está sob o guarda-chuva da Casa Civil.

Durante a sabatina no Senado, em maio do ano passado, Corrêa saiu em defesa de Moretti e de Paulo Maurício Fortunato, então número três da agência ---afastado do cargo em outubro por decisão de Alexandre de Moraes.

Na ocasião, Corrêa disse que considerava Moretti, "se não o mais, um dos mais preparados delegados para qualquer função de segurança pública e inteligência".

"Leal, disciplinado e de Estado. Provavelmente por ser inflexível nessa posição de Estado, deve ter desagradado alguns setores. E esses se encarregam de desgastar reputações", completou o diretor-geral da Abin aos senadores.

Antes mesmo de a demissão se tornar oficial, servidores da agência criticaram reservadamente a escolha pelo fato de Cepik não ser funcionário da carreira.

Na ação policial da semana passada contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que seria um dos operadores da chamada "Abin paralela" na gestão federal anterior, a PF diz que o atual número dois da agência teria afirmado que a apuração sobre o caso tinha "fundo político e iria passar". Moretti é delegado da PF.

No pedido, a entidade diz que a postura de Moretti não é a esperada de um delegado que, até dezembro de 2022, ocupava a função de diretor de Inteligência da Polícia Federal.

Afirma ainda: "A reverberação das declarações da Direção da Abin, portanto, possui o condão de influir na liberdade e na percepção da gravidade dos fatos pelos investigados ao afirmar a existência de 'fundo político' aos investigados."