Série da Folha mostra bastidores dos 3 Poderes no 8/1

São Paulo

Diante do aniversário de um ano dos ataques golpistas contra as sedes dos três Poderes em Brasília, a Folha publica a partir desta segunda-feira (3) a série "Os segredos do 8/1".

Vista do STF durante invasão golpista - Gabriela Biló - 8.jan.2023/Folhapress

As reportagens trarão histórias inéditas e bastidores desconhecidos que permearam a reação de Executivo, Legislativo e Judiciário em meio à ação de bolsonaristas no começo de 2023, pouco mais de uma semana após a posse de Lula.

A primeira trata de detalhes sobre a presença de Lula em Araraquara, no interior de São Paulo, onde foi supreendido com os relatos de destruição das sedes do Congresso, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Palácio do Planalto.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou 1.413 pessoas sob a acusação de envolvimento nos ataques —30 já foram condenadas pelo STF, e os demais julgamentos seguem pendentes.

O governo Lula prepara um evento no próximo dia 8 em Brasília, com a presença de autoridades dos três Poderes, para simbolizar a defesa da democracia.