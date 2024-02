Centrão de Arthur Lira tem 'clube de viagem' que roda o Brasil; veja fotos

Brasília

Deputados, senadores e ministros do centrão e de partidos de fora desse grupo mantêm há alguns anos uma espécie de "clube de viagens" que já rodou diversas partes do Brasil, se encontra em datas como Réveillon e Carnaval e já marcou presença inclusive em cruzeiro marítimo. Além do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o grupo é composto por parlamentares como os deputados Elmar Nascimento (União Brasil-BA), pré-candidato à presidência da Câmara em 2025, Luiz Tibé (Avante-MG), Domingos Neto (PSD-CE) e Damião Feliciano (União Brasil-PB). Tem ainda os senadores Weverton Rocha (PDT-MA), Dr. Hiran (PP-RR) e Ângelo Coronel (PSD-BA), e os ministros de Lula (PT) Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações), que até meados do ano passado cumpriam mandato na Câmara. Em postagem de maio de 2023, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB-CE), o segundo à esquerda, registra encontro no Ceará em que estavam presentes, entre outros, [da esq. para a dir.) os deputados federais Domingos Neto (PSD-CE), Arthur Lira (PP-AL), ao centro, André Figueiredo (PDT-CE), à direita de Lira, Moses Rodrigues (União-CE), o penúltimo, e Elmar Nascimento (União-BA), o último à direita - Reprodução/euniciooliveira no Instagram A ideia do grupo é que parlamentares do estado de destino organizem e também arquem com os custos da viagem. "A gente tem um grupo que viaja o Brasil, um grupo de amigos de mais de dez anos de Câmara. A gente faz mês sim, mês não, às vezes não dá", afirma Elmar, segundo quem a presença varia bastante de acordo com os compromissos políticos de cada um. Os passeios acabam também integrando deputados estaduais e políticos locais dos destinos para onde o grupo viaja. O "clube de viagens" já foi, por exemplo, para Ceará, Maranhão e Minas Gerais. Nesse último estado, a parada principal foi a cidade histórica de Tiradentes, a cerca de 190 km de Belo Horizonte. "Foi encontro normal de amigos, não tem experiência nenhuma diferente. Fazemos isso com frequência", diz Tibé, o anfitrião da vez. No Réveillon, Elmar Nascimento, um dos mais ativos do grupo, organizou uma festa de Ano-Novo na Ilha dos Frades, no litoral baiano, em um espaço de eventos ligado ao empresário do setor de gás Carlos Suarez. As comemorações duraram cerca de uma semana, período no qual passaram pelo local políticos de diversos partidos, incluindo Lira, além de outras autoridades, como o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

Os deputados Elmar Nascimento (esq.) e Luis Tibé (centro) e o diretor-geral de Esportes de Salvador, Felipe Lucas Lima (dir.) - Reprodução "Aluguei o cerimonial que toda pessoa pode alugar. Tenho contrato, paguei da minha conta. Tinha gente do Ministério Público, juízes federais, desembargador, deputado do PC do B ao PL, sou amigo de todo mundo", afirmou Elmar. A lista de presentes em Salvador nesse período incluiu ainda, entre outros, os ministros Celso Sabino e Juscelino Filho, Antonio Rueda [futuro presidente do União Brasil], Weverton e o deputado Zeca Dirceu (PT-PR). Elmar postou em suas redes sociais, por exemplo, foto em que aparece ao lado de Juscelino, Sabino e do prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), no Festival Virada Salvador, realizado de 28 de dezembro a 1º de janeiro na arena Daniela Mercury. Parlamentares e ministros no Festival Virada Salvador, no final de dezembro; da esq. para a dir., o deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil), o deputado federal Elmar Nascimento (União-BA), os ministros Juscelino Filho (Comunicações) e Celso Sabino (Turismo) e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) - Reprodução/@deputadoelmarnascimento no Instagram Neste início de fevereiro, a intenção do grupo era ir à Paraíba e ao Rio Grande do Norte. "Não tem novidade nenhuma aí nisso. Todo mundo sabe que essa turma sempre viajou junto. Até estranhei agora, parece que virou uma novidade do mundo", disse Weverton. O senador integrou a comitiva de parlamentares que participou em julho do cruzeiro do cantor Wesley Safadão, que saiu da Flórida (EUA) e teve passagem pela chamada "ilha exclusiva do Safadão nas Bahamas". As cabines mais baratas do navio, sem janela, eram vendidas a R$ 5.408 por pessoa.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), conversa com o cantor Wesley Safadão - Reprodução "Lá mesmo no Maranhão já recebi várias vezes eles [o grupo de parlamentares amigos]. Antes de ser ministro, de tudo, sempre foram lá. Fomos aos lençóis maranhenses, já fizemos até um casamento coletivo lá, uns oito anos atrás, os casais renovaram os votos e tudo, com cerimônia, pôr do sol. Sempre tivemos essa resenha com a mulher, com as crianças", diz Weverton. O senador assegura que não há espaço para discussão política nesse tipo de encontro. "Ah, meu irmão, aí é confusão, porque é político de centro, esquerda, direita, a turma respeita isso até para manter a boa relação. Já se dedica pouco tempo às crianças e às mulheres, aí vai para lá para fazer plenária, não dá, né?" A Folha tentou falar com Lira, via assessoria, mas não teve resposta.