Lula diz que ato de Bolsonaro foi 'grande': 'Não é possível negar um fato'

São Paulo | UOL

O presidente Lula (PT) disse que o ato promovido por Jair Bolsonaro (PL) na avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (25), foi "grande" e "não é possível você negar um fato". A declaração foi dada ao jornalista Kennedy Alencar, no programa É Notícia, da RedeTV!. A íntegra será exibida às 22h.

Lula afirmou que as imagens da manifestação comprovam o tamanho do ato. "Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo que não quiser acreditar, é só ver a imagem. Como as pessoas chegaram lá 'é outros 500'".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Adriano Machado - 31.jan.2024/Reuters

O presidente disse que o ato foi "em defesa do golpe". "Eles todos com muito medo, muito cuidado. [...] De qualquer forma é importante a gente ficar atento, porque essa gente está demonstrando que não está para brincadeira".

Lula também criticou o pedido de anistia feito pelo ex-presidente para os presos pelo 8 de janeiro. "Quando o cidadão lá pede anistia, ele tá dizendo: 'Não, perdoe os golpistas'. Tá confessando o crime".

O petista ainda afirmou que a manifestação foi um "protesto contra a democracia". "Eles [os presos pelo 8/1] nem foram julgados ainda, eles estão presos como garantia da paz e da ordem deste país. Ainda não descobriu quem mandou, financiou, porque houve uma tentativa de golpe".

O presidente viu com naturalidade a presença de governadores no ato, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, que já apareceu em eventos ao lado do petista. "Essa gente toda tinha até obrigação de estar lá porque só foi eleita por causa de Bolsonaro", ressaltou.

Também estiveram no ato os governadores Romeu Zema (Minas Gerais), Jorginho Mello (Santa Catarina) e Ronaldo Caiado (Goiás) —todos aliados que disputam o espólio eleitoral de Bolsonaro.

O ex-presidente reuniu milhares de apoiadores na avenida Paulista. Ele fez um discurso no qual maneirou a conhecida agressividade contra o STF (Supremo Tribunal Federal), disse buscar a pacificação do país e pediu anistia aos presos pelo ataque golpista de 8 de janeiro de 2023.

Ao longo de sua fala, toda de improviso, o ex-presidente também reclamou do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por estar inelegível, criticou o STF pelas penas impostas aos que participaram dos ataques de 8 de janeiro, agradeceu aos presentes, lembrou da facada que sofreu e fez um balanço de seu governo.

Bolsonaro também fez ataques ao presidente Lula, sem citar o petista, disse que tem levado "pancadas" e falou em "perseguição" imposta contra ele, especialmente após ter deixado a Presidência. Neste momento, criticou a imprensa em geral e disse que jamais participou de uma trama golpista em 2022.

Discussão sobre ato

Ato pró-Bolsonaro reuniu cerca de 600 mil pessoas na Paulista, diz SSP. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a manifestação "ocorreu de forma pacífica, sem o registro de incidentes e com a presença de, aproximadamente, 600 mil pessoas na avenida Paulista e 750 mil pessoas no total, quando levado em conta o público presente nas ruas adjacentes".

Levantamento da USP aponta que estimativa de público para o pico do ato, às 15h, é de 185 mil pessoas. O dado faz parte do Monitor do Debate Político, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades Universidade de São Paulo.

Às 17h, após os discursos, a contagem indicou 45 mil participantes. A equipe acompanhou a manifestação, produziu imagens aéreas às 15h e às 17h e contou o público com auxílio de software.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL), disse que a PM voltará a fazer a contagem de público de grandes manifestações, diferentemente do que vinha ocorrendo no estado nos últimos anos.

No domingo (25), a pasta do governo Tarcísio e a Polícia Militar, subordinada à secretaria, bateram cabeça sobre a estimativa de comparecimento ao ato.

Derrite havia dito no fim da tarde nas redes sociais que 750 mil pessoas haviam ido ao evento. Na noite de domingo, a reportagem da Folha procurou a sala de imprensa da corporação, que informou então que a PM não faz estimativas desse tipo.