Salvador tem duelos políticos, troca de farpas e afagos entre rivais no Carnaval

Enquanto centenas de milhares de foliões curtem ao som do axé dos trios elétricos no Carnaval de Salvador, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) encarnam a tensão de um tango.

Ambos são pré-candidatos à prefeitura nas eleições de outubro e vão disputar o protagonismo político em uma festa em que os potenciais eleitores estão entregues aos prazeres e alheios ao calendário eleitoral.

Tradicionalmente, o Carnaval de Salvador é palco de duelos políticos, troca de farpas entre rivais e até afagos entre adversários. Também recebe políticos com planos de voo nacionais em busca de holofotes.

Abertura do Carnaval de 2023 em Salvador com o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e prefeito Bruno Reis (União Brasil) - Gilberto Júnior / Prefeitura de Salvador

Salvador é o lugar onde um prefeito já desfilou montado em um cavalo e outro virou meme ao tentar fazer o passinho do momento. Governadores receberam colegas e confabularam com copos de uísque na mão. Presidenciáveis caíram na farra ou participaram da festa como peixes fora d'água.

A organização da festa é atribuição da prefeitura, mas o governo do estado vem ganhando protagonismo nos últimos anos. Além de atuar com serviços de saúde e segurança pública, também patrocina blocos afro, afoxés e contrata artistas para tocar em trios elétricos.

"Sem o governo do estado não tem como ter o Carnaval", disparou na última semana Geraldo Júnior, nomeado coordenador da festa na Bahia pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em réplica, no dia seguinte, Bruno Reis reiterou que a organização em Salvador é da prefeitura.

Nem sempre foi assim. Até meados dos anos 1980, o Carnaval era organizado pela Bahiatursa, órgão estadual de Turismo. Passou para as mãos da prefeitura na gestão do prefeito Mário Kertész (1986-1988), que indicou o poeta Wally Salomão para organizar a festa.

No início dos anos 1990, a disputa renhida entre o então governador Antônio Carlos Magalhães (PFL) e a prefeita Lídice da Mata, na época no PSDB, também se estendeu para o Carnaval, em um embate sobretudo em torno dos patrocínios de blocos, afoxés e desfiles de trios elétricos.

"Era uma guerra. Prefeitura e governo disputavam palmo a palmo do chão da praça. Mas atuávamos em colaboração, não havia outra alternativa", relembra a deputada federal Lídice da Mata (PSB), prefeita entre 1993 e 1996.

Mesmo sendo um dos principais líderes políticos da Bahia na época, ACM tinha presença tímida na festa. Costumava ser festejado por artistas sempre que ia aos camarotes oficiais, mas também foi fustigado por protestos de opositores.

João Henrique Carneiro, prefeito entre 2005 e 2012 com passagens por PDT, MDB e PP, teve rusgas com Jaques Wagner. Na época, reclamou da falta de apoio do governo estadual e disse em entrevista que sacrificou recursos da merenda escolar e da compra de remédios para garantir a festa.

Com o prefeito ACM Neto (União Brasil), Wagner teve relação mais amistosa nos Carnavais. Na festa em 2014, ambos confraternizaram em torno de pratos de feijoada no apartamento do cantor Gilberto Gil.

Com a eleição de Rui Costa (PT), hoje ministro da Casa Civil, a relação entre prefeito e governador se tornou mais tensa e deu lugar a troca de farpas sobre assuntos como a ampliação do número de dias de festa.

A busca por holofotes gerou cenas inusitadas. Em 2018, ACM Neto protagonizou memes ao, sem muito sucesso, tentar uma coreografia com o passo "sarrada no ar". Dois anos depois, viralizou ao dançar formando uma roda de mãos dadas com João Doria, então prefeito de São Paulo.

No ano passado, o prefeito Bruno Reis viveu seu pico de buscas na internet ao ser paquerado pela cantora Anitta. Do alto do trio elétrico, ela o avistou em um camarote e o chamou de "delícia"

Em 2007, João Henrique desfilou em cima de um cavalo na Mudança do Garcia, bloco com um histórico de fustigar políticos, mas se tornou menos hostil após a vitória do PT no estado no ano anterior.

Cinco anos depois, virou notícia ao ser flagrado no desfile do Chiclete com Banana aos beijos com a nova esposa –evangélico, ele costumava participar da festa de forma protocolar.

O Carnaval também é vitrine para presidenciáveis em anos de eleição. Em 1993, a então prefeita Lídice da Mata levou José Serra (PSDB) a um baile carnavalesco: "Era um peixe fora d'água". No ano seguinte, foi a vez de Lula (PT) comparecer.

Em 2010, Dilma Rousseff (PT) acompanhou a saída do Ilê Aiyê enquanto Serra curtia trios elétricos no Campo Grande. Quatro anos depois, Aécio Neves (PSDB) foi recebido por ACM Neto e assistiu aos desfiles entre goles de uísque.

Neste ano, o deputado Elmar Nascimento (União Brasil), provável candidato à presidência da Câmara em 2025, prepara uma caravana com 80 parlamentares para aproveitar a festa em camarotes na capital baiana.

Em geral, políticos da situação e oposição ficam separados, rodeados de seus aliados. Mas há um campo neutro e de armistício na festa: o camarote Expresso 2222, de Gilberto Gil e Flora Gil, onde políticos de todas as vertentes ideológicas costumam se encontrar.

A despeito das rusgas entre os políticos, Prefeitura de Salvador e Governo da Bahia têm um histórico de colaboração mútua e de uma espécie de competição saudável em torno da organização da festa.

Professor de Estratégia e Gestão Pública do Insper, licenciado da UFBA e autor de artigos sobre a atuação de entes públicos em grandes eventos, Sandro Cabral classifica o Carnaval como um evento de múltiplos atores com interesses diversos.

"O Carnaval de Salvador é supercomplexo, mas dá certo porque existe uma colaboração efetiva entre as diferentes esferas de poder. Até porque, se der problema, vai respingar para todo mundo. Falhar no Carnaval pode significar a morte política", afirma.

A garantia da festa sem sobressaltos passa por decisões que vão desde a ordem dos desfiles até a suspensão da altura de um determinado fio da rede elétrica para a passagem de um trio.

Os embates chegam ao detalhe, como quando o governo ameaçou recolher espetinhos de churrasco vendidos por ambulantes caso a prefeitura não o fizesse –o artefato havia sido usado como arma.

A prefeitura já teve que tourear uma crise com mototaxistas, que queriam atuar na festa sem regulamentação e ameaçavam travar a cidade. O governo já sofreu queixas sobre a qualidade do lanche servido aos policiais.

Além do alinhamento institucional, o Carnaval também reúne rivais em torno do componente simbólico da festa. Não à toa, quase sempre prefeito e governador estão juntos na entrega das chaves da cidade ao Rei Momo.

Adversários também se unem para defender o Carnaval de ataques externos. Em 1993, o então prefeito do Rio, César Maia, criticou a falta de segurança em Salvador e classificou o Carnaval da capital baiana como um "axé brega."

A resposta foi dura. A prefeita Lídice da Mata disse que o prefeito do Rio adotou uma "linguagem de bicheiro" e não sabia fazer Carnaval. O governador ACM fez coro à adversária e também fustigou Maia: "É despeito, dor de cotovelo."