Bolsonaro é fugitivo confesso, diz ministro de Lula após vídeos de embaixada

Brasília

O ministro Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) afirmou nesta segunda-feira (25) que os vídeos do sistema de segurança da embaixada da Hungria, em Brasília, mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um "fugitivo confesso".

"Que o Bolsonaro é um fugitivo confesso é zero surpresa, mais uma vez ele mostrou os seus planos de fugir. Ele fez isso no final do ano retrasado, depois das eleições, de ter fugido para os Estados Unidos", disse Padilha, após ter acompanhado sessão em homenagem aos 200 anos do Senado Federal nesta tarde.

"Várias vezes disse que tinha a possibilidade, [que] tem contato com chefes de estado da extrema-direita do mundo, a coalizão da morte, do desrespeito aos direitos humanos. Mais uma vez essas imagens só reforçam que Bolsonaro é um fugitivo confesso", continuou o ministro.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha - Gabriela Biló - 31 out. 2023/Folhapress

O ministro afirmou que cabe à Polícia Federal ao Judiciário ver o que será feito a partir das imagens e disse que o presidente Lula (PT) tem dado todas as condições de "absoluta autonomia ao funcionamento institucional" da PF. Ele também disse que o governo tem apoiado o conjunto de ações que reafirmam o estado democrático de direito do país.

Vídeos do sistema de segurança da embaixada da Hungria, em Brasília, mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permaneceu na missão diplomática por dois dias após uma operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte.

De acordo com o jornal New York Times, as imagens captadas mostram Bolsonaro em frente à missão diplomática no dia 12 de fevereiro.

Quatro dias antes, a Polícia Federal havia apreendido o passaporte de Bolsonaro, no âmbito de uma investigação que apura uma trama golpista liderada pelo ex-presidente para mantê-lo no poder apesar da derrota eleitoral para Lula.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, por sua vez, que não poderia fazer "divagações" em relação a um fato que pouco conhece.

"É preciso que se esclareça o fato, uma visita à embaixada por si só não é indicativo. As circunstâncias devem ser apuradas em relação a isso e cabe ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro poder dar as explicações devidas, porque, de fato, é muito importante que a sociedade possa esclarecer essas circunstâncias", disse.

"Não podemos aqui fazer ilação em relação às circunstâncias pelas quais houve esse envolvimento do ex-presidente. Cabe a ele esclarecer ou ao advogado dele. Cabe às autoridades públicas fazerem apuração devida em relação a isso", continuou.

Como mostrou a Folha, a PF irá investigar o caso. Segundo investigadores da corporação, é cedo para dizer se houve uma tentativa de fuga, mas é preciso investigar a veracidade e a motivação de o ex-presidente ter ficado na embaixada.