Defesa diz que Bolsonaro se hospedou em embaixada só para manter contato com autoridades de país amigo

Brasília

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (25) que ele se hospedou na embaixada da Hungria, em Brasília, só para manter contato com autoridades do país amigo.

"Nos dias em que esteve hospedado na embaixada magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo atualizando os cenários políticos das duas nações", diz a nota.

"Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news", completou o texto assinado pelos advogados Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser e Fábio Wajngarten.

Jair Bolsonaro durante evento político no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 16 mar. 24/Folhapress

A nota confirma a reportagem que diz que Bolsonaro se hospedou na embaixada por dois dias, e destacou o "bom relacionamento" dele com o premiê da Hungria, Viktor Orbán. Bolsonaro esteve recentemente com ele durante a posse do presidente da Argentina, Javier Milei.

Em São Paulo, o ex-presidente afirmou em discurso que frequenta embaixadas e conversa com embaixadores. "Temos boas relações internacionais, como até hoje mantenho relação com alguns chefes de estado pelo mundo. Frequento embaixadas pelo país, converso com embaixadores. Tenho passaporte retido, se não estaria com Tarcísio e Caiado em viagem a Israel", disse em evento do PL.

Imagens mostram Bolsonaro na embaixada da Hungria - Reprodução/NYT

A fala acontece após o vazamento de vídeos do sistema de segurança da embaixada da Hungria, em Brasília, que mostram o ex-presidente na missão diplomática por um período de dois dias, logo após operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte.

As imagens foram divulgadas pelo jornal New York Times. O veículo afirma que as imagens captadas mostram Bolsonaro nas dependências da embaixada, a partir do dia 12 de fevereiro.

Quatro dias antes, a Polícia Federal havia apreendido o passaporte de Bolsonaro, no âmbito de uma investigação que apura uma trama golpista liderada pelo ex-presidente para mantê-lo no poder apesar da derrota eleitoral para Lula (PT).