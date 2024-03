Datafolha: Pacheco e Lira atribuem melhora de imagem do Congresso a projetos aprovados

Brasília

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), creditou a melhora na imagem do Congresso apontada por pesquisa do Datafolha a propostas aprovadas nos últimos anos, como as reformas trabalhista, previdenciária e tributária —as duas primeiras são alvos de críticas do presidente Lula (PT).

Já presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que o resultado do levantamento é "estimulante e gratificante" e indica que os parlamentares estão no caminho certo, com o "fortalecimento do Legislativo".

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (esq.), e da Câmara, Arthur Lira, durante solenidade de diplomação de Lula - Pedro Ladeira-12.dez.2022/Folhapress

A pesquisa registrou a melhor avaliação do Congresso em quase 21 anos. Segundo o Datafolha, 22% aprovam o trabalho de deputados e senadores, ante 23% que desaprovam e 53% que o veem como regular.

Houve dois outros momentos na série em que a aprovação estava nesta casa, 25% em novembro de 2010 e 22% em abril de 2019. Mas as rejeições eram maiores, 30% e 32%, respectivamente.

Pacheco afirmou que o Parlamento ainda tem "muito a fazer, como rediscutir o instituto da reeleição", outro projeto criticado por Lula.

"Há um reconhecimento do trabalho que estamos realizando para aprovar as leis de interesse do Brasil e dos brasileiros", disse Lira por meio de nota.

O presidente da Câmara afirmou ainda que a Casa aprovou uma pauta afirmativa e citou temas como a reforma tributária, o marco legal das garantias e o novo arcabouço fiscal, "graças ao apoio dos deputados federais e do colégio de líderes incansáveis na discussão para o aprimoramento dos textos".

Pacheco, por sua vez, disse que o Parlamento entrega projetos que "verdadeiramente interessam ao Brasil".

"Ao contrário de discussões vazias pelas redes sociais, que só servem para ampliar o ódio e passar a falsa impressão de trabalho, o Congresso tem histórico de serviços prestados", afirmou.

O presidente do Senado citou também aprovação de marcos, como do saneamento, das ferrovias e da cabotagem, e outras leis, como a Paulo Gustavo e a Aldir Blanco. "No esporte, aprovamos a Lei Geral do Esporte e a SAF, que salvou o futebol brasileiro da falência."

Segundo o senador, há temas que ainda precisam ser apreciados e que não podem cair na polarização que divide o país.

"Acima de tudo, não podemos permitir que uma discussão sobre o combate à fome, ao desemprego, à falta de moradia, de saúde, de educação e de segurança seja colocada como uma questão de extrema direita ou de extrema esquerda. O Brasil é um só e os problemas dizem respeito a todos."

O nível combinado de aprovação e rejeição que as Casas comandadas por Pacheco e Lira é o mais favorável desde a pesquisa de dezembro de 2003, quando o ótimo/bom era de 24% e o ruim/péssimo, de 22%.

Em comparação com a mesma etapa da legislatura anterior, em maio de 2020 a aprovação era semelhante, 18%, mas a reprovação chegava a 32%.

A pesquisa atual mostra uma diferença abrupta de percepção ante a imediatamente anterior, de dezembro de 2023. A avaliação negativa do trabalho congressual despenca de 35% para 23%, enquanto a positiva tem uma subida mais discreta, de 18% para 22%. O regular sobe também, dez pontos.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas em 147 cidades do Brasil nos dias 19 e 20 de março. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou menos.