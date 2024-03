Datafolha: Para 16%, Marta é melhor prefeita de SP em 40 anos; 13% apontam Maluf

São Paulo

A ex-prefeita Marta Suplicy (PT) aparece numericamente à frente no ranking de melhor prefeito de São Paulo dos últimos 40 anos, segundo pesquisa Datafolha.

No total, 16% dos entrevistados mencionam a petista, que vai concorrer na eleição municipal de outubro como vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) após uma articulação encabeçada pelo presidente Lula (PT) para atrai-la de volta.

A ex-prefeita Marta Suplicy durante entrevista à Folha - Bruno Santos - 26.jan.23/Folhapress

Principal adversário de Boulos na corrida para a prefeitura, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), é citado por 3% como melhor prefeito dos últimos 40 anos —sua gestão é aprovada por 29% e rejeitada por 24%. O Datafolha mostrou ainda que Boulos e Nunes estão empatados em três cenários distintos.

Considerando a margem de erro de três pontos para mais ou para menos, quatro nomes empatam tecnicamente na liderança do melhor prefeito, além de Marta.

Paulo Maluf (PP) tem 13% de menções, enquanto Mário Covas (foi prefeito pelo MDB e depois se filiou ao PSDB), Luiza Erundina (foi prefeita pelo PT e hoje está no PSOL) e Fernando Haddad (PT) marcam 11% cada.

Em seguida, aparecem Bruno Covas (PSDB), com 10%; João Doria (PSDB), com 6%; Jânio Quadros (PTB), com 5%; José Serra (PSDB), com 4%; Nunes, com 3%; Gilberto Kassab (no DEM e depois PSD), com 2%; e Celso Pitta (antigo PTN), com 1%.

Para 3%, nenhum foi o melhor prefeito da cidade, e 3% não opinaram.

O Datafolha ouviu 1.090 eleitores na capital paulista na quinta (7) e na sexta (8). A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.

A escolha do melhor prefeito dos últimos 40 anos varia significativamente conforme a idade dos entrevistados. Entre quem tem mais de 60 anos, por exemplo, Erundina (18%), Mário Covas (17%), Maluf (16%) e Marta (15%) lideram.

No grupo dos mais jovens, entre 16 e 24 anos, os mais citados são Haddad (25%), Bruno Covas (17%) e Doria (13%).

Em abril de 2013, quando o Datafolha perguntou quem foi o melhor prefeito dos últimos 30 anos, Marta liderou com 25%. Em segundo lugar, ficou Mário Covas (16%), seguido de Serra (15%), Maluf (12%) e Erundina (10%).

Na campanha deste ano, diversos ex-prefeitos já entraram em cena para emprestar sua experiência e popularidade para os atuais postulantes.

No lado da esquerda, Boulos tem o apoio de três dos cinco ex-prefeitos que lideram o ranking e vai tomar para si o legado petista de Marta, Haddad e Erundina —o que inclui os CEUs, o Bilhete Único e os corredores de ônibus.

Nunes, por sua vez, tem o apoio de Kassab e Doria enquanto comanda uma administração herdada diretamente de Covas, de quem era vice-prefeito até a morte do tucano em maio de 2021. O emedebista faz questão de ressaltar a ligação com Covas e mantém a inscrição "gestão Bruno Covas" nas placas da prefeitura.

Até janeiro deste ano, era Nunes quem podia contar com Marta em seu palanque —ela era sua secretária de Relações Internacionais. Em 2015, a ex-prefeita rompeu com o PT, ingressou no MDB e, mais adiante, na eleição municipal de 2020, apoiou Covas contra Boulos.

A aliança de Nunes com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, foi a deixa para que Marta aceitasse o convite de Lula e voltasse ao PT para ser vice de Boulos em uma eleição marcada pela polarização nacional entre bolsonaristas e petistas.