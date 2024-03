'Fui lá de curioso', disse morador de rua julgado no STF após prisão pelo 8/1; veja vídeo

São Paulo

O morador de rua Geraldo Filipe da Silva, 27, que obteve maioria por sua absolvição em julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta (14), tinha sido detido junto ao grupo que depredou as sedes dos três Poderes em 8 de janeiro de 2023 e sempre disse que foi ao local por curiosidade, por causa de helicópteros.

Em depoimento no processo, ele afirmou: "Vi os helicópteros sobrevoando a área, como eu andava muito por aquela área, fui lá de curioso. E acabei sendo detido".

Ao ser preso, Geraldo contou que vivia havia três anos no Distrito Federal e que tinha saído de Pernambuco

Após uma advogada que assumiu a defesa de Geraldo de forma voluntária apontar que não há provas de que ele era parte do grupo que defendeu golpe de Estado e destruiu bens públicos, a própria PGR (Procuradoria-Geral da República) voltou atrás e pediu que ele fosse absolvido.

Geraldo Filipe da Silva, 27, deixou a prisão no final do ano passado, mediante a imposição de medidas cautelares - Reproduçao

"Não há elementos probatórios suficientes que permitam afirmar que o denunciado uniu-se à massa, aderindo dolosamente aos seus objetivos, com intento de tomada do poder e destruição do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal", disse o ministro Alexandre de Moraes em seu voto.

A PGR apresentou ao menos 1.400 denúncias contra acusados dos ataques golpistas, mas parte deles pode ser beneficiada por acordos de persecução penal, que evitariam julgamentos pelo STF.