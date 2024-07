Bruno Reis exalta gestão, ignora Bolsonaro e oficializa candidatura em Salvador

Salvador

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), oficializou na tarde desta quinta-feira (25) sua candidatura à reeleição ancorado por uma coligação de 13 partidos e buscando distância da polarização nacional.

A convenção foi realizada em clima festivo no Centro de Convenções de Salvador, com apresentação de grupos de percussão, orações no palco e presença de líderes do partido como ACM Neto e Elmar Nascimento. A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) foi confirmada na chapa, repetindo a dobradinha de 2020.

Convenção oficializa Bruno Reis (União Brasil) como candidato à prefeitura de Salvador - União Brasil / Divulgação

Mesmo recebendo o apoio do PL, Bruno Reis não fez referências ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente estadual do partido, o ex-ministro João Roma, não compareceu ao evento –ele rompeu com ACM Neto em 2021, mas este ano voltou a estreitar relações com Bruno Reis.

A disputa em Salvador deve replicar o cenário de polarização entre dois principais grupos políticos da Bahia, liderados pelo PT e pela União Brasil. Na oposição, o principal candidato será o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), com apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Reis começou o discurso com uma oração e evitou referências também ao presidente Lula (PT). Mirando na disputa local, exaltou os quatro anos de sua gestão, relembrou dos desafios da pandemia, fez críticas ao governo de Jerônimo Rodrigues (PT) e provocou os adversários.

"Sou grato para quem me dá oportunidades. Eu não traio ninguém. Eu não mudo de lado. Eu não sou lá e lô. Eu não sou lero-lero", afirmou o prefeito, em discurso inflamado. A declaração foi uma referência indireta a Geraldo Júnior, que foi vereador por quatro mandatos, presidente da Câmara e até 2022 era aliado de Bruno Reis e ACM Neto.

Em seu discurso, o atual prefeito também criticou os adversários por defenderem um alinhamento entre os governo federal, estadual e municipal: "Quem precisa de alinhamento é pneu, o que a gente precisa é gente competente, amor às pessoas e trabalho pelos mais pobres", afirmou.

Antecipando o embate estadual de 2026, Bruno Reis fez críticas à gestão de Jerônimo Rodrigues, citando problemas na segurança pública e na saúde.

Pouco antes, em discurso, o ex-prefeito ACM Neto indicou que deve concorrer novamente ao governo: "Meu sonho para a Bahia segue mais vivo do que nunca". Em 2022, ele entrou na eleição como favorito, mas foi derrotado por Jerônimo Rodrigues.

A reeleição de Bruno Reis é considerada crucial para garantir a coesão do grupo político liderado pelo ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), derrotado na disputa pelo governo do estado em 2022.

O grupo comanda a capital há 12 anos, mas não consegue sucesso em eleições para o governo do estado e para o Senado na Bahia desde 2002. Para tentar retomar o protagonismo, o grupo oposicionista traçou uma estratégia que mira as cidades grandes e médias da Bahia.

Esta será a primeira vez que o partido vai para a disputa como um partido da base de um governo federal liderado pelo PT. A União Brasil aderiu ao governo Lula e indicou ministros da Integração Nacional, Comunicações e Turismo. Mesmo assim, a sigla segue rachada no Congresso Nacional.

Bruno Reis tem 47 anos, é formado em direito e tem mestrado em administração. Começou sua trajetória política como deputado estadual em 2010. Foi secretário nas gestões de ACM Neto na prefeitura e vice-prefeito entre 2017 e 2020.

Nesta eleição, ele terá o apoio de União Brasil, PDT, PL, Republicanos, PSDB, Cidadania, PP, Novo, DC, PRD, PMB, PRTB e Mobiliza, que devem contar com cerca de 600 candidatos a vereador.

Sua gestão na prefeitura tem sido alvo de críticas em áreas como ocupação urbana, meio ambiente e transporte público.

Na pré-campanha, o prefeito tem sido cobrado pelos problemas na frota de ônibus e pelo controverso projeto do BRT, sistema de linhas exclusivas de ônibus com viadutos que custou R$ 795 milhões.

Outro ponto de polêmica é a desafetação de 40 terrenos na capital baiana, incluindo áreas verdes, demandada por Reis em dezembro. A autorização para venda ou cessão das áreas foi concedida pela Câmara Municipal, sob críticas de entidades da sociedade civil.

Também concorre à prefeitura o sindicalista Kleber Rosa (PSOL), que vai tentar atrair uma parcela do eleitorado de esquerda órfão de uma candidatura própria do PT. Dentre legendas mais à esquerda, concorrem Eslane Paixão (UP), Victor Marinho (PSTU) e Giovani Damico (PCB).

As convenções em Salvador seguem ao longo dos próximos dias. Kleber Rosa oficializa sua candidatura nesta sexta-feira (26) no Centro de Cultura da Câmara de Vereadores. No dia 4 de agosto será a vez de Geraldo Júnior fazer a sua convenção em ato na Arena Fonte Nova.