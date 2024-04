Vídeo que compara prisões do 8 de janeiro às do Holocausto não foi exibido em TVs na Europa

São Paulo

Um vídeo comparando como as forças de segurança trataram os participantes dos ataques de 8 de janeiro de 2023 e as vítimas do Holocausto não foi exibido em todas as televisões da Europa. Um post viral mente ao dizer o contrário.

A publicação, verificada pelo Comprova, intercala trechos do filme "O Pianista", lançado em 2002 e vencedor de três Oscar, com imagens relacionadas aos atos golpistas em Brasília, gravadas em 8 e 9 de janeiro de 2023. Nos trechos finais, a legenda pede que o Brasil seja salvo do que seria uma "ditadura" e diz que a eleição do presidente Lula (PT) contraria o voto da maioria.

Cena do filme 'O Pianista', dirigido por Roman Polanski; trechos do longa foram usados em post de desinformação - Reuters

Há centenas de canais de televisão na Europa, composta por 50 países. Só na Alemanha, por exemplo, são mais de 480 canais em operação, segundo a plataforma de dados alemã Statista. Se uma transmissão dessa proporção tivesse ocorrido, teria havido repercussão, o que não ocorreu.

Buscamos por conteúdos sobre o Brasil nos sites de grandes canais do continente, como SIC (Portugal), TVE (Espanha), France Télévisions (França), RAI (Itália), NPO (Holanda), BBC (Reino Unido), RTL (Alemanha), SVT (Suécia) e TV2 (Dinamarca), e não encontramos nada parecido com o exposto pela publicação.

Um logo de uma ferramenta de edição de vídeos para celular no canto superior da gravação indica que o material foi produzido de forma amadora, diferentemente do que seria uma produção para a TV.

Falso, para o Comprova, é todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

