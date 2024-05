Folha tem dificuldades para distribuir jornal impresso no RS devido às chuvas

São Paulo

Assinantes da edição impressa da Folha residentes no Rio Grande do Sul não estão recebendo o jornal em meio a dificuldades para distribuição no estado.

Após impressão no CTG-F (Centro Tecnológico Gráfico-Folha) em Tamboré (Grande SP), o periódico é levado a alguns locais do país por avião, caso do Rio Grande do Sul. Como os aeroportos do estado estão fechados, o envio acaba impossibilitado.

Edição impressa da Folha; leitores do Rio Grande do Sul não as tem recebido pela impossibilidade de envio por avião - Gabriel Cabral - 17.set.21/Folhapress

Segundo o diretor-executivo de Mercado Leitor e Estratégias Digitais da Folha, Anderson Demian, a expectativa de retorno dos envios da edição impressa aos leitores é em 30 de maio, quando os aeroportos gaúchos devem reabrir.

Ele afirma que é inviável o envio do diário por terra, uma vez que rodovias foram danificadas pelo volume recorde de chuvas e as enchentes em todas as regiões do estado.

Segundo o diretor-executivo, os assinantes do impresso não serão cobrados pelos exemplares não enviados nem pelo período em que a entrega não pôde ser realizada.

É possível acessar uma réplica digitalizada da edição impressa da Folha pelo aplicativo do jornal, disponível para download gratuitamente tanto nas lojas do iOS quanto do Android.

"A gente está acompanhando de perto e assim que for possível, vamos voltar a enviar. Com o aeroporto aberto novamente, vamos avaliar as condições locais e voltaremos à entrega do impresso", diz Demian.