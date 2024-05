Tarcísio extingue pasta de Negócios Internacionais após exonerar secretário

São Paulo

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) extinguiu nesta sexta-feira (24) a secretaria de Negócios Internacionais, um dia após a exoneração do secretário Lucas Ferraz.

O entendimento da administração estadual foi o de que havia sobreposição de atividades com outras estruturas —especialmente a agência InvestSP e a Secretaria de Parcerias em Investimentos— e assim não havia motivos para manter a pasta.

Lucas Ferraz foi secretário de Negócios Internacionais, pasta extinta pelo governo Tarcísio - Greg Salibian/Folhapress

A extinção da secretaria já estava prevista no plano "São Paulo na Direção Certa", anunciado na quinta-feira (23) com o objetivo de ajustar as contas e a estrutura do governo, incluindo revisões de benefícios fiscais, extinções de órgãos e renegociação de dívidas com a União.

Após ter dito a aliados no início do mês que deixaria a pasta, Ferraz teve sua exoneração publicada no Diário Oficial desta quinta.

A publicação ocorreu após questionamentos da Folha ao governo sobre as manifestações do então secretário. Integrantes da administração afirmam que o pedido de demissão foi uma saída honrosa para Ferraz.

No ano passado o então secretário se envolveu em polêmica com a estatal ucraniana Antonov, situação que irritou o governador. À época, Tarcísio já havia considerado extinguir a pasta e membros do governo passaram a falar em sobreposição de funções.

Depois do episódio, Ferraz ficou de fora de algumas reuniões de Tarcísio com empresários e governantes estrangeiros. Em fevereiro deste ano, por exemplo, ele não acompanhou o governador em roadshow na Europa com o objetivo de fechar parcerias para investimentos.

Desde o fim de abril deste ano, a Casa Civil já havia assumido as funções da secretaria na prática.

Agora, oficialmente, a pasta ficará responsável pela formulação e o desenvolvimento das políticas e ações de caráter internacional do governo. Ou seja, as atividades diplomáticas que eram desempenhadas pela secretaria extinta ficarão a cargo de uma assessoria internacional que será criada na Casa Civil.

Nos próximos 30 dias, a pasta editará uma resolução identificando os cargos e funções que serão transferidos ou extintos.

Já a secretaria de Desenvolvimento Econômico ficará oficialmente responsável pelo fomento do comércio exterior no âmbito do Estado, o desenvolvimento de atividades e a organização de eventos para atrair investimentos estrangeiros.

Essas funções já são normalmente realizadas pela InvestSP, agência ligada à pasta, que busca atrair investimentos e estrutura os roadshows em conjunto com a secretaria de Parcerias em Investimentos, que constrói pontes com o mercado. Assim, o governo entendeu que não havia necessidade de manter a secretaria de Negócios Internacionais.