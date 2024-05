Veja intenção de voto em SP entre homens e mulheres, segundo Datafolha

São Paulo

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL-SP), líderes na pesquisa de intenção de voto divulgada nesta quarta-feira (29) pelo Datafolha, estão próximos numericamente e tecnicamente empatados também ao segmentar o eleitorado entre homens e mulheres.

Entre os homens, quem está numericamente à frente é Boulos, com 25% ante 24% do atual prefeito. Já entre o eleitorado feminino, Nunes possui 23%, e o deputado federal, 22%.

Ambos estão tecnicamente empatados nestes recortes, assim como nos resultados globais.

A margem de erro para estes dois segmentos é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. Ela difere do valor para os dados globais, já que, ao fatiar os entrevistados em dois, a amostra também é dividida.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) - Montagem - Marcelo Pereira/Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo e Danilo Verpa/Folhapress

Considerada toda a amostra, o congressista tem 24%, e o chefe do Executivo paulistano, 23%, neste caso, a margem de erro é de três pontos.

Apesar de grande parte dos candidatos no segundo pelotão estarem tecnicamente empatados, é José Luiz Datena (PSDB) quem aparece numericamente à frente entre as mulheres, com 9%. Entre o eleitorado masculino auferido pelo levantamento, o terceiro lugar fica com Pablo Marçal (PRTB), com os mesmos 9%.

A pesquisa foi realizada na segunda-feira (27) e na terça-feira (28) com 1.092 eleitores de São Paulo. O trabalho foi contratado pela Folha e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-08145/2024.

Veja o resultado da pesquisa Datafolha de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo, por gênero: