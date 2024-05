Veja intenção de voto em SP entre ricos e pobres, segundo o Datafolha

São Paulo

Os dois líderes de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo segundo a mais recente pesquisa Datafolha, Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Ricardo Nunes (MDB) —que têm, nesta ordem, 24% e 23% na amostra total— são preferência de grupos diferentes ao levar em consideração os segmentos de renda do eleitorado.

Na justaposição de imagens, o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) - Mathilde Missioneiro - 7.dez.2023 e Karime Xavier - 14.jun.2021/Folhapress

O deputado federal, aliado do presidente Lula (PT), tem melhor desempenho numericamente em estratos com maior vantagem financeira, marcando 42% entre os que recebem acima de dez salários mínimos, ante 14% do atual prefeito, e 37% entre os com renda entre cinco a dez salários, ante 26% do emedebista.

O atual prefeito fica, inclusive, atrás numericamente de Tabata Amaral (PSB) entre os com maior renda —ela registra 19% entre os mais privilegiados.

Já Nunes está numericamente a frente entre os menos abastados —marcando 25% ante 17% de Boulos entre os que recebem até dois salários mínimos.

Importante destacar que, ao segmentar o eleitor, são consideradas margens de erro diferentes em relação aos valores globais, já que assim a amostra da pesquisa é fatiada.

São cinco pontos percentuais, para cima ou para baixo, entre os com até dois mínimos e entre os que possuem entre dois a cinco salários mínimos; nove pontos percentuais entre os com renda de cinco a dez salários mínimos e 13 p.p. entre os com renda acima de dez salários.

A pesquisa foi realizada na segunda-feira (27) e na terça-feira (28) com 1.092 eleitores de São Paulo. O trabalho foi contratado pela Folha e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-08145/2024.

Veja os resultados da pesquisa de intenção de voto à Prefeitura da capital paulista, divididos pela renda: