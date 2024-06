Bruno Reis participa às 14h de sabatina Folha/UOL com pré-candidatos de Salvador; assista

São Paulo

O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), será sabatinado nesta sexta-feira (21) às 14h no ciclo no ciclo com pré-candidatos promovido por Folha e UOL, iniciado na última semana com Belo Horizonte e que será feito em mais outras 16 cidades.

A entrevista será conduzida por Diego Sarza, com participação dos repórteres André Santana, do UOL, e João Pedro Pitombo, correspondente da Folha em Salvador.

Bruno Reis é formado em direito e prefeito da capital baiana desde 2021. Foi deputado estadual por dois mandatos, de 2010 a 2016. Depois, se elegeu vice-prefeito de Salvador na chapa de ACM Neto (hoje União Brasil). Em 2020, concorreu como titular à prefeitura, com sucesso, e agora busca a reeleição.

Além dele, outros dois postulantes foram convidados. Na quinta-feira (20), Kleber Rosa (PSOL) foi o entrevistado. O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) também foi convidado, mas não confirmou participação.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.