Datafolha: Veja evolução da avaliação de Lula entre brancos, pardos e pretos

São Paulo

Em nova pesquisa Datafolha, Lula (PT) manteve avaliação estável, com 36% que veem o governo como ótimo ou bom, 31% como ruim ou péssimo e outros 31% como regular.

Essa tendência também pode ser vista quando os dados são segmentados pelo critério étnico-racial. É possível ver, apesar da estabilidade, oscilações na aprovação e na reprovação entre os autodeclarados brancos, pardos e pretos.

O presidente Lula (PT) em reunião com os reitores de universidades federais no Palácio do Planalto, em Brasília - Gabriela Biló - 10.jun.24/Folhapress

Entre as pessoas brancas, por exemplo, a avaliação positiva do presidente oscilou de 32% em março para 33% nesta rodada. As opiniões regulares foram de 26% para 27%, e as negativas, de 41% para 39%.

Já entre os autodeclarados pardos, consideram a administração ótima ou boa 35% dos eleitores, contra 37% anteriormente. Ainda, a avaliação regular foi de 30% para 38% e a ruim ou péssima, de 31% para 26%.

Entre as pessoas pretas, são 42% os que aprovam o governo, contra 38% na pesquisa anterior. O índice de regular foi de 36% para 29% agora, e o de reprovação saiu de 25% em março para 28% atualmente.

Apesar das mudanças numéricas, as movimentações são consideradas oscilações por se movimentarem dentro das margens de erro de cada segmento, diferente do dado geral, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre as pessoas brancas, a margem é de quatro pontos. Já entre os autodeclarados pretos, o número vai a cinco pontos para mais ou para menos. Entre pardos, o percentual é de três pontos.

O levantamento ouviu presencialmente 2.008 pessoas de 16 anos ou mais em 113 municípios por todo o país entre os dias 4 e 13 de junho.

Veja a evolução da avaliação de Lula, segmentada por cor dos entrevistados: